中播注入卫星资产后的三大亮点

香港, 2022年4月28日 - (亚太商讯) - 罗兵咸永道近日发表了《2021年MoneyTree中国TMT报告》预计受包括疫情、乌克兰战争、外围缩表在内的多种不利因素影响,2022年中国私募及创投市场在TMT(科技、媒体与电讯)领域的整体投资数量和金额,将较2021年有较大幅度的下降,目前第一季度的数据已经反映了有关问题。



不过,该行中国科技、媒体及通信行业主管预期,虽然现时有多重因素影响投资者的决定,以及企业的融资时间表,但国家政策在未来仍然会支持如半导体、IT服务、物联网基建设施等硬科技产业,相信当不利因素消除或明朗化后,在2022年下半年,或2023年会迎来新一个TMT投资高潮。



随着新基建各项政策的不断深化,半导体、5G建设、大数据中心、人工智能、物联网等领域依然并将持续成为未来一段时间内的投资热点。



据国际大行估计,与数字经济发展息息相关的全球太空经济市场规模于未来20年内将有望保持稳健的4%至9%以上的复合年增长率增长,其中摩根士丹利预计2040年太空经济的规模可能突破万亿美元。美银美林则认为到2045年将增长至2.7万亿美元。这正反映了全球资本市场正重拾对太空经济领域的投资兴趣。除了制造、发射及地面系统建设的投资外,全球投资人最看好的相关领域为卫星导航及卫星通信,两者的投资总额合共占2021年太空经济领域投资总额约92%。欧洲咨询(Euroconsult)的报告显示,商用(82%)占据太空经济投资的主导,而政府主导的民用以及防务仅各占8%。



事实上,数字经济的发展已成为全球未来的必然趋势,而如何加速扩大在数字经济产业的领先优势更是各国产业龙头所要面对的挑战。刚获控股股东以近乎无偿形式注入稀缺的高轨卫星资产及相关独特移动数据卫星互联网传输技术的中播控股(471),自今年公布股东结构及资产重整以来,公司股价拾级而上。但值得注意的是公司现价市值仅约10亿港元,只等同于刚注入的高轨卫星的市场价值,反映其巨大潜在投资价值仍未被释放,后市绝不乏上升的动力。



三大动力︰稀缺性、领先性及巨大市场需求

据了解,中播控股从控股股东手上取得的高轨L波段移动数据广播卫星 – 亚洲之星,其移动数据传输服务,覆盖了中国、东盟、印度及巴基斯坦等地区,是全球最大的同类高轨位卫星互联网数据传输服务平台之一,且是亚洲唯一能够具有全面天地一体涉及高轨、低轨及地面系统的移动数据卫星互联网传输网络。



结合现有的亚洲之星及未来超百倍功率的「丝路一号」新一代高轨卫星,已成为国际标准之一的卫星广播与地面5G单播传输的融合技术(Converged TM Technology)将于未来五年内赋能公司加速实现全网络覆盖。若联同其他低轨卫星网络,更将形成无敌的全卫星网络,规模远较目前的SpaceX星链计划更大,传输能力亦更强。



据了解,Converged TM Technology技术是国际通讯联盟的车辆多媒体标准(ITU-T F.749.3 & ITU-T H.551),具行业领先性,受全球市场认可。基于核心的优质卫星资产及融合传输技术已到位,公司已定焦服务于需要巨大卫星导航及卫星通信能力支撑的自动驾驶及新能源汽车车联网,并在大湾区及东盟开展其首阶段的业务落地。随着全球新能源汽车市场的快速发展,以智能车联网为核心座舱系统的新能源汽车将有望成为消费者带轮子的智能手机和最大移动消费空间,蕴藏无限商机。



SpaceX已成为市值达1,000亿美元的卫星新经济产业独角兽,而中播控股(将改名为中播数据)的移动数据卫星互联网传输网络规模和能力不比SpaceX逊色。在全球卫星互联网市场显著扩张下,加上公司近年已与不少产业合作伙伴展开深度合作,料公司车联网业务将持续落地,市值年内倍翻不难,值得密切留意。





