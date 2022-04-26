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来源 Janco Holdings Limited 骏高经审计之二零二一年全年业绩：股东应占溢利增加54.5%至17.3百万港元 灵活调整经营策略 持续推进产品多元化

香港, 2022年4月25日 - (亚太商讯) - 于香港创立并以本地为基地及亚洲为策略重心的货运代理及物流一站式服务供货商骏高控股有限公司（「骏高」或「集团」；股份代号：8035）公布截至2021年12月31日止年度经审计之全年业绩（「回顾年内」）。



回顾年内，集团录得总收益约569.0百万港元，较去年同期上升16.7% 。集团的股东应占溢利为17.3百万港元，较去年同期增加54.5% 。毛利增加18.5%至约76.7百万港元。



由于货运量已于去年度因受COVID-19影响而经历大幅下降后回复正常，海运货运代理服务所产生的收益增加约34.3百万港元。电子商务履行服务收益较去年同期增加约77.4百万港元，主要由于回顾年内现有及新客户下达的订单有所增加，但部分增幅被空运货运代理服务、配套物流服务及电子商务贸易服务的收益减少所抵销。毛利增加主要归因于电子商务快递服务收入的增幅超过电子商务快递服务成本的增幅，而仓库直接成本跌幅超过物流服务收入跌幅。



随着新兴技术及创新应用使物流业取得进步，集团已在不同阶段采取措施，以于当前及不久将来开发合适的产品及服务。其中包括推出消毒产品8035天一神水，并投资于专有转化及包装设施，该产品已于2022年春季推出，将为集团创造收益。冷链物流方面，集团已开始采购移动及储存药品、食品及美容护理产品所需的温度及环境控制的技术。同时，在金融科技物流方面，集团致力于建立物流资金资源，以适应新产品时代，并为大数据解决方案，人工智能应用及区块链融合做好准备。此外，集团亦投入大量精力进一步开发及于电子商务及配送服务分部取得更高市场占有率。



除了多措并举推动业务发展，集团管理层亦作出调整。布锦喜先生获委任为董事会新主席，曾思豪先生由非执行董事调任为执行董事，并担任首席财务官及公司秘书。



骏高董事会主席布锦喜先生表示：「展望未来，集团新管理团队将带领公司全体员工扎实工作，锐意提升竞争力。面对疫情所带来的挑战和机遇，我们将灵活调整经营策略，持续推进产品多元化，保持增长韧性。在巩固现有业务的基础上，把握中国内地及海外跨境电子商务流量所带来的机遇，为业绩增长再添动力，为各持份者缔造长期价值。」



有关骏高控股有限公司(股份代号: 8035)

骏高控股于1990年成立，为扎根香港的第三方物流公司，主要从事货运代理及提供一站式物流服务。公司已发展为全球货运代理，提供创新及科技驱动的端对端解决方案，为综合物流专家。其业务包括五大范畴：国际电子商务物流解决方案、货运代理、合约物流、医药及保健品及快递。此外，公司能为客户提供一个真正的环球物流网络。有关详情，欢迎浏览： www.jancofreight.com





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部门 Transport & Logistics

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