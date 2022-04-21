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来源 Princeton Digital Group / APJII 普平数据和印尼互联网服务提供商协会宣布建立战略合作伙伴关系，以促进印尼的互联网连接

雅加达，印度尼西亚, 2022年4月21日 - (亚太商讯) - 亚洲领先的数据中心提供商普平数据(PDG)和印尼互联网服务提供商协会 (APJII) 宣布合作，进一步提升该国的互联网基础设施。





这一战略合作伙伴关系将帮助雅加达、万隆、泗水和北干巴鲁的 APJII 会员轻松访问印尼互联网交换中心 (IIX)，并加强印尼的网络连接基础设施。此次合作还将包括 PDG 最近推出的一个新的绿地开发项目——位于雅加达芝比栋的22MW的JC2项目。



APJII 是一个历史悠久的协会，拥有 700 多家互联网提供商和 3,000 多家企业会员。该协会为会员提供多项战略服务，包括访问印尼互联网交换中心 (IIX)、提供协助服务、举办研讨会和培训以及提供行业相关的见解。这些服务旨在支持其会员为印尼人提供优质的互联网服务，这也符合印尼政府的计划，即通过建设该国数字和互联网基础设施的包容性来扩大整个群岛的连接，努力实现数字化转型。



随着印尼的互联网普及率从2018年的64.8%上升到2021年的73.7%，且该国 95% 的人口通过智能手机访问互联网，印尼有望成为数据中心的超大规模市场。 结构数据公司（Structure Research）的数据表明，预计2020 年至 2025 年，雅加达的数据中心托管市场将以 23.7% 的复合年增长率增长，这预示着巨大的增长。



APJII 主席 Muhammad Arif 表示：“随着互联网渗透率的持续增长，APJII 必须预测互联网基础设施在容量、可靠性和效率方面的需求，这些基础设施包括互联网交换节点和数据中心。 APJII 致力于支持印尼成为区域最大的数字经济强国并增强其网络地位。”



然而，印尼市场是高度分散的。许多网络服务和内容提供商都试图访问 IIX。通过这次合作，PDG 在地理位置上提供了更多选择。这将有助于 APJII 的会员通过利用 PDG 在市场上日趋扩大的足迹来获得更多的数字内容。此举将使内容提供商能够与 PDG 互相配合，以便轻松访问 IIX。与此同时，APJII 也能够扩展其社区，并为印尼人提供更广泛的互联网服务。



“在印尼建立更强大的数字基础设施，并为整个国家的提升做出贡献是 PDG 的核心目标。作为印尼政府部门爆炸性经济增长和快速数字化的中心，PDG 已准备好凭借无与伦比的可扩展性、连接性和可靠性为全球云公司、当地互联网公司和企业提供服务。” 普平数据印尼总经理 Stephanus Tumbelaka 说。



关于PDG

Princeton Digital Group （PDG，普平数据）是一家领先的互联网基础设施，总部位于新加坡，并在中国、印尼、印度和日本有业务。PDG的数据中心资产组合为超大型用户和企业在亚洲的发展提供有力的保障，帮助它们在亚洲发展最快的数字经济体中快速扩大业务。获取详情，请访问：www.princetondg.com 或在微信公众号（PDG-Wechat）上关注我们。



关于 APJII

印尼互联网服务提供商协会，简称 APJII，于 1996 年 5 月 15 日在雅加达举行的第一届印尼全国会议上成立。APJII 是支持印尼互联网发展的知名协会。作为互联网服务提供商组织的协会，APJII 也是该国互联网交换中心（IIX）的“运营商”。 APJII 是一个以社会性组织，它在非营利的基础上对 IIX 进行监管，以支持在印尼持有互联网服务运营许可证的互联网服务提供商之间的有效连接。 APJII 拥有和管理的 IIX 有效地提高了印尼人的互联网访问速度。



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