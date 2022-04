光大环境荣膺环保行业上市公司品牌价值榜单榜首

香港, 2022年4月20日 - (亚太商讯) - 近日,由中国内地媒体《每日经济新闻》与清华大学经济管理学院中国企业研究中心联合出品的《2021中国上市公司品牌价值蓝皮书》(以下简称「蓝皮书」)正式出版发行,中国环保行业上市公司品牌价值榜也同步揭晓,中国光大环境(集团)有限公司(以下简称「光大环境」或「公司」,股份代号:257.HK)以146.22亿元的品牌价值高居榜首,是榜单中唯一品牌价值过百亿的环保上市企业,公司品牌价值超过第2至5名之和,年增长率达47.3%(行业整体增长率为14.5%),「龙头独占」格局凸显。



中国上市公司代表了中国经济的活力,中国上市公司的品牌影响力在较大程度上反映出中国整体企业的品牌影响力。蓝皮书基于对中国上市公司品牌价值的深入研究和特别开发的科学评估方法,对中国内地所有上市公司的品牌价值进行综合评估及排名,对行业和企业品牌建设具有重要参考意义。



光大环境是中国环境产业头部企业,中国首个一站式、全方位的环境综合治理服务商。业务布局环境、资源、能源、气候四大领域,主营业务覆盖垃圾发电及协同处理、生物质综合利用、危废及固废处置、水环境治理、装备制造、绿色技术研发、生态环境规划设计等多产业链环节和细分领域。2021年,尽管疫情反复、竞争激烈等因素导致市场经营环境更具挑战,光大环境保持了稳健发展步调,行业地位持续稳固。依靠逆势增长的经营业绩、引领行业的科技创新、低碳转型的积极部署、精品工程的持续打造、「一带一路」的合作典范、声誉良好的企业管治,以及社会责任的持续担当,让公司在海内外的品牌影响力进一步提升,品牌作为企业核心竞争力发挥了愈来愈重要的价值。



2021年,光大环境首次跻身《财富》中国500强,位居第283位,是位次最高的环境企业。同时,公司已连续3年稳居「中国环境企业50强」榜单的榜首,连续11年荣登「中国固废行业十大影响力企业」榜首,连续6年入选道琼斯可持续发展指数,连续11年获纳入恒生可持续发展企业基准指数,连续3年获颁「亚洲最佳环境责任奖」,连续5年获纳入富时社会责任指数,连续7年获中国公益节授予「年度责任品牌」。



蓝皮书称,在国家「双碳」战略和深入开展污染防治攻坚工作相关政策的支持下,「十四五」时期的环保行业进入了快速发展,正在成为中国调整产业结构和经济转型的重要支点和关键力量,环保企业品牌价值也具有广阔的增长空间,企业需不断提升自主创新能力,铸造更加稳固的品牌价值,为中国和世界绿色低碳和可持续发展努力做出更多贡献。



有关中国光大环境(集团)有限公司



中国光大环境(集团)有限公司(「光大环境」)为中国光大集团股份公司旗下骨干企业、香港联交所主板上市公司(257.HK)。下辖两家上市公司:香港上市之中国光大绿色环保有限公司(1257.HK)、新加坡及香港两地双重上市之中国光大水务有限公司(U9E.SG及1857.HK)。二零零三年转型环境领域以来,公司已逐步成长为中国最大环境企业、亚洲环保领军企业、全球最大垃圾发电投资运营商及世界知名环境集团。公司连续十一年稳居「中国固废十大影响力企业」首位、连续三年蝉联中国环境企业50强榜首、连续九年获纳入MSCI中国指数。光大环境于环境、资源、能源、气候领域全面布局,主营业务包括垃圾发电及协同处理、生物质综合利用、危废及固废处置、环境修复、水环境综合治理、装备制造、垃圾分类、环卫一体化、资源循环利用、无废城市建设、节能照明、分析检测、绿色技术研发、生态环境规划设计、环保产业园等。国内业务遍及25个省(市)、自治区和特别行政区的210多个地区;海外业务已布局德国、波兰、越南及毛里求斯。





