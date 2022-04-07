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来源 EC Healthcare 医思健康收购兽医业务 进一步整合宠物服务市场 提升市场占有率

香港, 2022年4月7日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，以现金代价15.75百万港元向一名在香港注册的兽医（「卖方」）收购一家在香港大埔经营兽医医院的目标公司（「目标公司」）75%已发行股本。交易完成后，该目标公司的财务业绩将于集团的综合财务报表综合入账。



目标公司主要于香港大埔提供兽医服务，并聘有4名注册兽医。截止2021年10月31日止七个月之未经审核财务资料，该目标公司的除税后溢利为约2.6百万港元。目标公司向集团保证于收购完成后共三年，累计经审计之税后溢利总额应不少于10,500,000港元。



集团自2021年开始进入兽医领域，积极拓展进行市场整合。是次收购的兽医业务将可成为集团新的收入来源，为集团提供新客源，与集团业务产生协同效益，使集团业务组合更多元化。目标公司于香港大埔拥有悠久的经营历史，是次收购将帮助集团巩固于香港新界的业务能力。



医思健康执行董事兼首席财务官李向荣先生表示︰「目前兽医市场分散但需求庞大，集团希望建立领先及有影响力的品牌，持续进行市场整合，促进兽医业务企业化。我们相信是次收购将有助集团扩展兽医业务布局及服务能力，进一步提升集团的市场占有率，从而巩固集团作为综合医疗健康集团的行业领导地位。展望未来，集团会继续致力围绕客户打造闭环生态系统服务，以创造更大价值，并进一步进行大健康市场的整合。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供货商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智能，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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