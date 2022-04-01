Friday, 1 April 2022, 16:20 HKT/SGT Share: 海通恒信发布2021年度业绩：「一体两翼」战略布局成效显著 营收净利实现双增长

香港, 2022年4月1日 - (亚太商讯) - 日前，海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称「海通恒信」或「公司」，股份代号：01905.HK）披露了2021年年度业绩报告。报告显示，2021年海通恒信实现收入总额人民币8,178百万元；年度溢利人民币1,413百万元，较上年增长26.6%。总体来看，在坚持「一体两翼」战略布局，深耕产业的基础上，海通恒信充分发挥自身优势，2021年的经营业绩呈现稳步增长，总体好于预期，保持了稳健、高质量的发展态势。



2021年，海通恒信持续优化资产布局，夯实城市公用、工程建设、医疗健康等行业业务，结合国家「十四五」规划鼓励方向及自身战略布局，拓展高端装备制造、数字经济、绿色租赁等新兴战略行业，公司资产规模稳步增长，基础更加夯实，多项相关业务收入大幅增长。年报数据显示，截至2021年12月31日，海通恒信资产总额达到人民币114,741百万元，权益总额达到人民币17,620百万元，权益总额较上年末增长11.1%。



创新守正紧跟国家战略 大力推进能源环保、文化旅游业务



在能源环保领域，海通恒信向从事电力供应及传输、供热供气、新能源电池制造、危废处理、环境治理、能源综合利用等领域的企业提供融资租赁等服务，服务的企业大多在各自的专业领域具备齐全的资质、领先的技术、丰富的经验。我们通过为产业中的优质客户、特别是新能源产业客户提供高质量的金融服务，以实际行动支持能源环保企业更好发展，助力国家「碳达峰、碳中和」战略落实。2021年，海通恒信能源环保业务板块实现收入799百万元，同比增长25.8%。



在文化旅游领域，海通恒信向从事文化教育、旅游服务、酒店运营等领域的企业提供融资租赁等服务，服务的文化教育客户涵盖高等教育、中等教育（含职业教育）、基础教育等细分市场。海通恒信抓住疫情后旅游行业逐渐复苏、行业格局调整的机遇，与大型文旅、酒店集团进行战略合作，发展了一批经营管理水平较高、信用情况良好、顺利度过疫情考验、具有发展潜力的优质客户，为满足该等客户在日常营运、业务扩展与服务升级方面的资金需求提供服务。2021年，海通恒信文化旅游业务板块实现收入422百万元，同比增长25%。



先进制造、城市公用业务稳健增长 竞争优势进一步提升



在交通物流业务方面，2021年，海通恒信制造业客户广泛覆盖高端装备制造、新材料、新一代信息技术及电子通讯等不同行业板块，并注重发展具有成长性、可得到资本市场认可及受国家政策鼓励的客户。年报数据显示，2021年，该公司先进制造业务板块实现收入1,892百万元，同比增长9.2%；在城市公用板块方面，海通恒信主要服务于在本地区内具有优势、经营情况良好、业务关系民生的城市公用客户，我们凭借丰富的实践经验与优质的服务为该类客户提供多元化的金融解决方案。2021年，城市公用板块实现收入796百万元，同比增长66.3%，进一步提升了公司的竞争优势。



工程建设收益持续提升 积极把握医疗服务发展机遇



海通恒信向从事建筑及公共服务设施建设、建材经营等领域的企业提供融资租赁等服务，向建筑客户租赁的设备主要包括各类施工设备。于2021年，工程建设业务板块实现收入793百万元，同比增长6.3%，广泛的优质的客户群，为海通恒信长期发展打下坚实基础。



医疗业务是海通恒信战略布局中的重要一环，海通恒信为各类综合及专科医院、医疗行业企业提供金融服务，向医疗行业客户提供的服务以融资租赁为主，租赁设备主要包括医用影像设备、检验设备及消毒设备等。2021年，持续扩大医疗行业的客户基础，医疗业务板块实现收入456百万元，同比增长21.9%。



坚持开拓多元化融资渠道 构建全面风险管理体系



与此同时，2021年，海通恒信坚持开拓多元化且稳定融资渠道，强化良好的融资渠道关系，并维持了AAA级主体信用评级（展望稳定），在直接融资和间接融资市场均取得良好进展。年报数据显示，2021年，海通恒信融资提款人民币645.03亿元，其中直接融资人民币345.88亿元，占比首次超一半，达到53.62%；计息负债平均付息率为3.93%，同比下降0.41个百分点。总体融资结构持续改善，资金成本稳步下降。



此外，海通恒信还秉持审慎的风险管理理念，建立了全面风险管理体系，将各项风险管理措施嵌入业务经营的各个环节，通过不断完善全面风险管理体系，持续提升整体风险管理水平。公告数据显示，于2021年12月31日，该公司的不良资产率1.07%，不良资产拨备覆盖率为258.80%，风险管控能力持续增强。



面向未来，海通恒信管理层表示：2022年，公司将遵循「拥抱变革、保持定力、守正笃行」的总体思路推进各项工作，坚守立足租赁本源、服务实体经济的初心，紧跟国家战略及政策导向，加大在小微企业、科技创新、绿色租赁等领域的业务布局，持续优化资产结构，完善产业生态圈构建，保持创新驱动能力，深化金融科技赋能，持续提升经营管理效能，稳步迈向高质量、可持续发展的道路。



来源：香港信报





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