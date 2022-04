Thursday, 31 March 2022, 23:42 HKT/SGT Share:

来源 HG Semiconductor Limited 宏光半导体公布2021年全年业绩 全方位布局建设GaN核心能力以进一步实现策略性转型

矢志成为大中华区GaN第三代半导体先行者

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 宏光半导体有限公司(「宏光半导体」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:6908.HK)欣然宣布其截至2021年12月31日止年度(「年内」)的经审核之全年业绩。



集团一直专注经营发光二极管(「LED」)灯珠业务,同时不懈追寻业务多元化发展之机会。有见第三代半导体氮化镓(「GaN」)的发展潜力强大及其应用场面庞大,集团于年内正式投身第三代半导体行业,凭借其在LED制造方面的行业专业知识,将业务扩展至第三代半导体芯片设计制造及系统应用解决方案。为配合业务发展策略,集团已于2021年10月更改公司名称为「宏光半导体有限公司」。



宏光半导体于年内全力布局发展第三代半导体GaN,故年度业绩仍以LED业务作主导。集团年内总收益上升约3.4%至约人民币126.1百万元(2020年:约人民币122.0百万元)。由于收购无形资产所得亏损及就2021年6月17日授出的购股权确认以权益结算以股份为基础的付款开支,年内亏损约为人民币446.8百万元(2020年:纯利约人民币4.6百万元)。倘若撇除上述一次性亏损及开支后,集团于本年亏损约人民币18.4百万元。每股基本及摊薄亏损为人民币0.92元(2020年:每股基本及摊薄盈利为人民币1.14分)。



集团管理层表示,年内全球持续受2019冠状病毒病疫情所影响,加上全球供应链中断及通胀升温,阻碍经济全面复苏。然而,在疫情期间,全球半导体市场复苏态势更趋乐观,集团有见市场对芯片需求殷切,于年内将其业务扩展至第三代半导体芯片设计制造及系统应用解决方案。凭借其半导体制造的行业专业知识、强大团队及研发能力,集团成功实现业务战略转型,并作出全方位策略部署,致力投资世界龙头GaN企业及完善的生产布局。



业务回顾

年内,LED灯珠的收益约为人民币126.1百万元(2020年:约人民币121.1百万元),占总收入约100.0%(2020年:约99.3%)。收益增加主要由于2021年上半年中国对半导体产品的需求大幅增加带动年内销量上升。



此外,集团于年内从多方面推进第三代半导体业务的转型步伐,全方位布局建设GaN的核心能力,包括开创技术制高点、加强行业研发及生产管理等,并于年内取得突破性进展。



策略性投资世界技术龙头企业 推动业务高速增长

年内,集团积极与多间第三代半导体企业订立战略及框架合作协议,策略性投资多家世界龙头企业,加快突破关键核心技术,努力抢占技术制高点。集团于2021年5月完成收购主要从事研发快速电池充电系统解决方案的GSR GO Holding Corporation,以把握电动自行车电池系统及相关快速充电解决方案的市场潜力。集团亦分别于2021年8月及11月投资世界龙头GaN企业─VisIC Technologies Limited及GaN Systems Inc.。



强大的技术优势 迈向完善的生产布局

集团积极加强GaN第三代半导体强核心设备及各项研发和生产配套,强化生产管理能力,配合客户需要制造更多迎合市场需要的芯片。集团在徐州经济技术开发区设立新工厂,当中包括7,000平方米的超净室及850平方米的办公区域,并订购机器扩大半导体产能。集团同时已在深圳设立研发中心,拥有自家的设计及研发团队,加强材料和器件的设计制作,以增强行业研发能力。集团于年内已获取六项关于充电站的快速充电蓄电池系统、充电转换系统及充电模块以及适用于电动汽车充电站的快速充电设备的专利。



与目标客户达成战略合作 提早锁定利润

集团成功与目标客户达成战略合作,为长远业务扩展奠定良好基础。集团与深圳罗马仕科技及北京鸿智电通科技有限公司订立为期三年的战略合作协议,共同就半导体、GaN相关产品及快速充电电池芯片组系统提供解决方案。



建立世界顶尖的科学家及管理层团队

为加快集团第三代半导体的研发,集团于年内成功聘请多位半导体专家加入其管理及技术团队。此外,集团已成立全球战略咨询委员会,以加强及推进GaN业务发展。咨询委员会由三名初始成员组成─伍伸俊先生获委任为全球战略咨询委员会主席,而Kenneth James Bradley先生及邓燕敏先生则获委任为委员会成员,负责就集团可能不时面临之问题向管理层报告并提供有效策略及战术建议。



展望

第三代半导体被视为中国半导体产业高速增长的机会,国家亦推出多项政策支持高端芯片的关键核心技术研发,促进半导体产业早日实现产业独立自主。未来,集团将致力成为集研发、制造、封测及销售为一体的全产业链半导体整合设备生产模式(IDM)企业。集团除积极探索与不同的企业合作外,亦会加强其自身能力。集团会继续加强核心设备及各项研发和生产配套,推进徐州厂房生产线的建设及调试,不断提升产能以迎合未来市场的需求。集团将继续发挥其资源的内部整合优势以提升运营管理效率,并缩短产品设计至量产所需时间,进一步加强现有业务及其研发实力。未来会继续与合适的第三方合作并招览更多半导体人才,务求加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用。集团亦将聘请多位行业经验丰富的销售专才组成强大的销售团队,有助带领集团在探索新客户中取得优势。



集团管理层相信,凭借集团自身的技术优势,未来将乘着有利的国家政策,致力实践策略性转型,以把握庞大市场需求的商机。集团将投放更多资源,持续打造领域最广、最深、最阔的技术平台,不断完善产业链和产品链,同时进一步推广和提升品牌知名度。管理层对未来的业务表现充满信心,相信GaN业务将逐步支撑集团收益增长,未来的业绩有望迎来收成期,成为宏光半导体日后之增长引擎,为股东创造长远的回报。



关于宏光半导体有限公司

宏光半导体有限公司(6908.HK)主要在中国从事半导体产品,包括发光二极管(「LED」)灯珠、新一代半导体氮化镓(「GaN」)芯片、GaN器件及其相关应用产品以及快速充电产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识,集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用,矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业,并提供具有更高效率及更具竞争力系统成本的整体解决方案。



有关更多资料,请浏览:www.hg-semiconductor.com





