来源 VC Holdings Limited 汇盈控股公布2021全年业绩 全年业绩扭亏为盈 公司拥有人应占溢利15.2百万港元

扩阔收益来源 为可持续发展注入新动力

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 香港完善及一站式金融服务机构汇盈控股有限公司(「汇盈控股」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:0821.HK)欣然宣布其截至2021年12月31日止年度(「报告年度」)的全年业绩。



于报告年度内,集团的金融服务业务表现强劲。在良好业务表现之推动下,来自持续经营业务的收益于年内增加约32%至约90.6百万港元(2020年:68.4百万港元)。集团成功转亏为盈,公司拥有人应占溢利约为15.2百万港元,而2020年亏损约为31.7百万港元。来自持续及已终止经营业务的每股基本盈利为0.81港仙(2020年:每股基本亏损为2.36港仙)。



汇盈控股有限公司主席兼执行董事符耀文先生表示:「汇盈控股一直致力于提供优质的金融服务及产品,以满足大中华地区客户在投资及财富管理方面的不同需要。报告年度内,我们抓紧机遇应对复杂多变的市场环境所带来的重重挑战,在提升营运效率的同时,于多个业务板块均实现突破。集团业绩改善主要归因于汇盈证券有限公司配售及包销交易所得佣金增加、贷款增长带动放债利息收入增加、证券交易投资之已变现及未变现收益净额增加,以及应收账款及其他应收款之减值大幅减少所致。集团成功扭亏为盈,全赖各员工的奉献及努力。」



业务回顾

金融服务业务

于报告年度内,金融服务业务仍为集团的核心业务,并贡献了集团总收益的约99.7%。凭借集团多年来累积的客户、满足客户需求的多元化且高质服务、具竞争力的定价,以及一支积极创新和开拓新市场的专业团队,此业务分部录得卓越业绩,收益同比增长32%。集团继续提供本地及海外证券交易、期货买卖、衍生工具及其他结构性产品买卖、配售及包销、保证金融资以及放债等。此外,集团亦提供企业融资顾问服务,包括并购咨询及公司秘书服务。集团专注实现金融市场之稳健发展,并积极追求创新。当中,金融科技被视为创新之主要组成部分,且一直是行业的重点投资领域。自数码时代崛起以来,集团已推出网上证券交易平台,并备受业界认可。



自营买卖业务

2021年,香港证券市场仍然充满活力,总集资额及日均成交额分别达7,707亿港元及1,667亿港元,分别较去年同期增长3.0%及29.0%。受惠于此,自营买卖业务分部依旧维持强劲表现。于2021年12月31日,集团持有于香港上市之股本证券(属持作买卖财务资产)约423.5百万港元,市值较2020年12月31日上升71%。



数码资产销售及推广业务

集团于2021年12月进军数码资产销售及推广业务,以期抓紧数码时代的潜在增长。合资公司深圳市汇微多盈科技有限公司于2021年12月成立,标志着集团迈出了向数码资产领域拓展之第一步。随着合资公司深圳市汇微多盈科技有限公司之成立,集团已于深圳成立销售及市场推广团队,以促进数码产品业务之销售及市场推广。集团计划包括但不限于腾讯公司数码产品销售及推广业务,并预期从腾讯数码产品经销商处获取独家销售权。



报告年度内,集团销售及分销医疗保健产品业务已予出售。



展望

依托集团与其合作伙伴之战略伙伴关系及深度业务合作之优势,集团继续采取双轨并行业务策略,一方面巩固香港金融业务的稳定发展,另一方面稳步拓展中国数码资产业务,务求提高业务灵活性,扩阔收益来源,为集团的可持续发展注入新动力。集团亦会密切留意COVID-19相关不确定因素及通胀持续为集团自身及客户所带来的潜在影响。



符先生总结:「我们对新业务的前景维持乐观,预计该业务将于本财政年度开始为集团贡献收益,并弥补香港业务因市场不确定性及市场波动而录得之亏损。展望未来,集团将凭借对客户之深入了解和全面的金融产品及服务组合,充分发挥我们作为专业金融服务供货商的优势,继续朝着打造专业化、以市场为导向的国际投资平台此战略目标迈进,为股东争取长远回报。」



有关汇盈控股有限公司

汇盈控股有限公司(股份代号:0821.HK)于2001年在香港联合交易所有限公司创业板上市,并于2008年成功由创业板转至主板,为大中华地区顶尖的金融服务集团,主要从事提供优质的金融服务及产品,专业领域涵盖(i)提供金融服务,包括证券、期货及期权经纪及交易业务、融资服务、企业融资及其他顾问服务、资产管理及保险经纪业务;(ii)自营买卖业务;及(iii)数码资产销售及推广业务。



有关更多资料,请浏览: www.vcgroup.com.hk。







