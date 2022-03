Thursday, 31 March 2022, 17:03 HKT/SGT Share: 宝宝树2021业绩交流会:母婴逻辑再审视,朝阳赛道再出发

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 3月29日,宝宝树集团(1761.HK)发布2021年业绩公告:期内营收增至2.818亿元人民币,同比涨幅达32.8%;毛利1.707亿元人民币,同比涨幅达77.0%。主要营收来自于广告业务和电商业务。其中宝宝树B2B广告业务总营收延续增长势头,较去年同期增加35.7%;电商业务转型见成效,收入同比增长20.1%。



财报发布后,宝宝树集团联席董事长高敏、宝宝树集团执行董事兼CFO徐翀等公司高管出席了在线业绩交流会,详解业绩公告要点,回应投资人、分析师提问。高敏表示:“2022年是宝宝树创业15周年,我们内部倡导共创业、再出发,要坚持做对的事情、难的事情才能获得更加充分的增长空间。我们相信每一个母婴家庭的终极目标都是追求幸福,接下来我们要继续以三横三纵生态打法,即三横——精益运营、生态拓展、硬核科技能力建设,迭加三纵——流量产品、消费产品、服务产品布局,满足新一代母婴用户优生优育、交流交友、健康成长、优选购物四大需求,让全球母婴家庭共享美好生命旅程。”



以下是本次交流会重点实录:

Q:公司在业绩报中介绍了C2M为下阶段的重要业务发展方向,请详细介绍下具体规划。

A:C2M是宝宝树业务增量的突破口。所以我们要坚定地走C2M道路,以用户洞察为中心,打造母婴家庭用户消费应用平台。具体来说是三步走:一是联名专定,宝宝树品牌、管道、品牌商、母婴行业知名品牌进行联名销售、联名生产;二是定制开发,整合资源的OEM自营产品;三是基于对母婴家庭深度的用户洞察,整合供应链,整合生产,整合产品力,满足母婴家庭生活方式的自研产品。从选品策略来看,我们坚持高毛利、高增长、高复购、高科技、高颜值、高安全“六高”的C2M产品。婴童用品、母婴洗护、智慧硬件、食品营养品、家居用品是我们自营、自研产品的重点品类;联名专定是充分跟品牌商进行合作,包括复星旗下的优秀公司,也包括跟外部品牌公司进行。今年年中,我们会上市的两个母婴自研产品——一个是针对“精致妈妈”打造的母婴洗护专利产品,我们把它叫做“复活瓶”,一个是我们的以IP吉祥物米卡为原型打造的智慧硬件。此外,我们会积极开展品牌代运营业务,构建品牌商业代运营业务的完整链路。目前我们正在积极跟海外优质母婴品牌推进合作,中国消费市场的复苏是很多海外优质品牌所看好的,我们可以帮助这些母婴品牌在中国大陆得到很好的发展。



Q:复星作为公司的大股东,请问在生态赋能这一块,具体哪些方面能给到公司支持?

A:一是复星是全球化品牌,借助复星全球能力完善生态体系,对宝宝树本身就是一个强背书;二是复星自身的“健康、快乐、富足”的产业布局,跟宝宝树服务于全球年轻母婴家庭的战略不谋而合,在C端用户流量、会员权益的丰富度、APP产品运营方面,复星充分发挥全球化、多产业优势赋能给宝宝树;三是C2M产品研发、生产制造、物流供应链方面,包括海外项目的机会方面,复星也在合规的前提下给到宝宝树很多实质性帮助。我们充分利用复星生态资源,与生态内兄弟企业合作开发或引入优质商品及服务,同时生态内营销互通,实现生态共赢。



Q:如何看待鼓励生育政策及配套措施对行业与公司发展的影响?

A:我们看到鼓励生育的配套举措也越来越清晰并逐步落地,昨日又出了3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除政策。相信三孩政策中长期会取得积极成效,这也说明母婴这个赛道仍然是一个朝阳赛道。作为专注服务于母婴家庭人群十五年的平台,助力构建孕育友好型社会是宝宝树最大的社会价值所在。对宝宝树来讲,我们也会抓住这个机会,借着政策的东风,母婴市场蓬勃发展,更好更快地提升自己,为母婴家庭人群提供更高标准的产品与服务。尽管出生人口数对于我们来说是承压的,但我们看到母婴人均ARPU、母婴市场规模是向上的。去年我们凭借流量产品、服务产品、消费产品三大布局也实现了从核心孕育人群到泛母婴家庭人群的拓展。核心App宝宝树孕育MAU稳步上涨8.5%,同时我们积极拓展外域流量平台,在微信生态我们完成了互联网母婴行业规模最大及最活跃的社群生态搭建,覆盖全国所有省份54个主要城市114万母婴家庭群体。



Q:刚刚公司介绍了宝宝树未来的发展战略,公司如何从组织机制和人才升级等方面保障发展战略?

A:2022年是宝宝树创业15周年,我们提出“共创业、再出发”,用创业的机制促使业务的增长。去年至今,我们大力夯实匹配战略落地和业务增量的新管理团队,吸纳了大批优秀的管理型、专业型、实战型人才,他们既有平台工作经验,又有独立创业的经验,尤其是产品、技术以及C2M团队。同时我们建立了合伙人机制,适当的时候推出有力度的股权激励。加快运营节奏,优秀人才破格提拔甚至越级提拔,挖掘年轻高潜,启动组织的活力,从而上下同欲,鼓励增量,目前整个组织氛围在不断向好。



Q:公司2021年在ESG方面有哪些成果?

A:作为一家上市公司,也作为一家以爱与温度为基因的企业,我们在环保责任、公益贡献等ESG方面也在积极做一些事情。去年我们第一次独立刊发ESG报告,公布了企业管治全面升级,下个月也会正式刊发我们第二份年度ESG报告详细对这部分做介绍。简单来说,2021年,我们充分借助宝宝树在线平台及企业内部积极做低碳环保理念相关宣传倡导。宝宝树公益也继续朝着专业化体系化方向发展,升级形成了“2+1+6”的公益体系。例如,继在云南永胜县的定点帮扶后,我们与内蒙古察右后旗大井村也成功结对,开启了“万企兴万村”的对口帮扶之路;我们通过公益文创项目,以产业振兴、消费振兴为抓手助力乡村振兴。此外,宝宝树也一直做关心女性权益方面、关爱儿童权益的项目。未来,我们将进一步发挥自身在母婴领域的优势,在公益事业的践行中反哺社会,赋能行业长期稳定可持续发展。







