Thursday, 31 March 2022, 14:50 HKT/SGT Share: 正荣地产公布2021年全年业绩 聚焦一二线区域深耕 聚焦稳定有序经营

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 中国领先的房地产开发商正荣地产集团有限公司（「正荣地产」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份编号：6158），宣布截至2021年12月31日止年度（「年内」）经审核全年业绩。截至2021年12月31日止年度，收益同比增长2.4%至人民币369.92亿元；溢利录得人民币11.96亿元及核心纯利1录得人民币22.84亿元。



全年业绩及经营摘要

-- 截至2021年12月31日止年度，本集团连同合营企业及联营公司的累计合约销售金额为人民币1,456亿元，同比增长2.6%。

-- 年内，本集团收购29幅地块，总预计建筑面积为430万平方米。于2021年12月31日，本集团拥有总土地储备建筑面积达2,595万平方米。

-- 截至2021年12月日止年度，收益同比增长2.4%至人民币369.92亿元；溢利录得人民币11.96亿元及核心纯利1录得人民币22.84亿元。

-- 于2021年12月31日，合约负债（即预收销售款）为人民币909.87亿元，同比增加49.5%。

-- 于2021年12月31日，现金及银行结余为人民币391.21亿元，同比基本持平。



基本达成全年销售目标

2021年，本集团连同合营企业及联营公司于2021年实现累计合约销售金额为人民币1,456亿元，同比增长2.6%，完成全年销售目标97.1%，优于同行平均水平。



聚焦一、二线区域深耕 基本面良好

2021年，本集团于14个城市新增土地29幅，预计总建筑面积约430万平方米。本集团贯彻落实「区域深耕」策略，围绕核心都市圈进行业务扩充。以城市等级来看，90%新增土储位于基本面良好的一、二线城市。于2021年12月31日，本集团于全国34个城市，拥有建筑面积2,595万平方米的土地储备，对应货值约为人民币4,300亿元，足够支持2022年销售；当中82%的土地储备位于一、二线城市，有利于销售去化。



融资环境严峻 现金政策趋紧

2021年首三个季度，本集团在政策压力下仍成功把握多次融资窗口，发行合计约17.5亿美元等值绿色优先票据及人民币13.2亿元公司债券；本集团同时偿还及赎回共计约15.1亿美元等值优先票据及人民币11.0亿元公司债券。踏入2021年下半年，融资环境日渐趋紧，正荣地产积极采取措施，包括加速销售及回款、减少土地开支及精简企业架构等。但由于自四季度起本集团在资本市场进行债务再融资遇到困难，以及受限制现金比例的进一步增大，给本公司现金流造成相当的压力。于2021年12月31日，本集团的净债务与权益比率为85.5%（2020年末：64.7%）、现金对短期借贷比率约1.1倍（2020年末：2.2倍）及剔除预收销售款后的资产负债率为74.9%（2020年末：76.6%）。



推动绿色发展 积极探索ESG实践

正荣地产作为房地产行业中践行环境、社会及管治（「ESG」）理念的先行者，本集团将ESG目标纳入本集团长远发展战略规划，亦投放更多资源于提升ESG的工作及相关信息披露。于2021年12月31日，正荣地产共有22个项目获取中国绿色建筑二星或三星认证，合计建筑面积达240万平方米。在实践绿色金融方面，本集团于年内发行合计17.5亿美元等值绿色优先票据，以支持本集团绿色项目再融资。



于年内，明晟将正荣地产ESG评级从「BB」上调至「BBB」级，是公司自2020年12月以来第二次获明晟提升ESG评级。此外，中诚信绿金（北京）有限公司予以本集团ESG评级为BBB级，为本年度参评房企中获得的最高等级。此外，于2020年9月及11月发行的两项绿色优先票据于年内分别获得香港保证局绿色金融发行后阶段认证证书及标准普尔绿色评估E1/86评分，其中E1为标准普尔评价体系中的最高级别，反映本集团的绿色项目带来显著的环境效益。



展望未来

集团董事会主席黄仙枝先生总结道：「2022年，我们认为房地产行业的市场状况仍面临压力，并预期房企融资管道在可预见未来放松空间有限。在行业进入新的阶段，曾经高杠杆、高库存实现高增长的模式势必难以持续，相信房地产的发展模式会逐步转向『重质效、提效益』的以高质量为驱动的平稳发展时期，房地产企业的核心竞争力将更多来自于自身实力。



黄仙枝先生续指：「2022年作为本集团新三年高质量发展成长期的奠基之年，本公司将坚持以『稳字当头』的经营理念，尽力确保现金流的稳定及产生足够的现金流以履行经营及财务承诺，包括探讨出售若干资产及暂缓拿地。本集团也将继续秉承『改善大师、匠心正荣』的产品理念，在危机下做好经营管理。公司目前聚焦有序生产经营和回款两大工作，并以『保交付、保供货，保质量、促销售、促回款』为五大核心战略目标。此外，正荣将夯实风险防控保障体系，在市场的不断变化中，做好各线条合规风险把控工作，在危机中寻找机遇，在变化中开拓新局，实现稳定、可持续的经营及发展，为股东及投资者实现最大的价值。」



关于正荣地产集团有限公司

正荣地产为中国领先的房地产开发商，业务遍布国内六个主要经济区域。本集团于2021年实现合约销售额人民币1,456亿元，并位列2021「中国房企综合实力Top 200」前20名。本集团坚持并立足于「改善大师」的品牌定位，旨在向刚需及改善型住房需求客户提供优质住宅。正荣地产于2018年于香港联交所主板上市，现为恒生综合大中型股指数成分股、恒生大中型股（可投资）指数及MSCI中国指数成份股，同时为深港通和沪港通南向交易合资格可投资港股。







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