金力永磁2021年全年收入及盈利稳步提升

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 中国领先的高性能稀土永磁材料生产商江西金力永磁科技股份有限公司(「金力永磁」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」;深交所股票代号︰300748/港交所股票代号:6680) 于2022年1月14日在香港联交所成功发行H股,成为首家全球高性能稀土永磁材料行业「A+H」上市公司,并于今天欣然公布其截至二零二一年十二月三十一日止之全年业绩(「2021年」或「报告期内」)。



财务回顾

二零二一年,金力永磁继续秉承「客户导向、价值共创」的核心价值,切实践行「用稀土创造美好生活」的企业使命。在董事会的发展战略指引带领下,公司积极面对错综复杂的宏观环境带来的新挑战,成功实现经营业绩的大幅增长,公司高性能稀土永磁材料产品的产销量更创下历史新高。



于报告期内,公司营业收入达人民币40.80亿元,同比增长68.78%;归属于母公司所有者的本年净利润达人民币4.53亿元,同比增长85.32%;加权平均净资产收益率达23.10%,同比大幅提升5.98个百分点;每股基本及摊薄盈利均为人民币0.65元,同比大幅增长80.56%。公司的良好经营业绩有赖于其高性能稀土永磁材料产品的产销量大幅增长,公司2021年高性能稀土永磁材料总产量为10,325吨,当中使用晶界渗透技术生产的高性能稀土永磁材料达6,064吨,同比增长47.51%,占报告期内公司高性能稀土永磁材料总产量的58.73%,占比同比提升16个百分点,其中超高牌号产品 产量为3,437吨,占报告期内公司晶界渗透的高性能永磁材料总产量的56.68%。



为了进一步巩固公司领先生产技术的优势,2021年公司研发费用达人民币1.60亿元,同比增长55.23%,占营业收入的比例为3.93%。凭借优秀的科研成果,于报告期内,公司领衔合作项目更荣获稀土科学技术奖科技进步类一等奖。



公司一直致力兼顾平衡股东利益及公司未来发展需求,力求在保证公司长远发展的基础上,与股东分享公司的业务成果。公司董事会决议建议宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息,为每10股股份人民币2.50元(含税)或合共约人民币2.09亿元,占2021年归属于母公司所有者的本年净利润的46.15%。



继续领跑三大关键下游领域 与多家龙头企业保持深度合作

于报告期内,公司进一步巩固在新能源汽车及汽车零部件领域、节能变频空调领域以及风力发电领域三大关键下游领域的领先地位。在新能源汽车及汽车零部件领域方面,公司产品获2021年全球前十大新能源汽车生产商中的八家用于生产驱动电机,公司主要下游客户及最终用户包括特斯拉、比亚迪、联合汽车电子、日本电产、上汽集团、蔚来、理想汽车、博世集团、大众汽车及通用汽车等多间顶级企业。于2021年,公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达人民币10.51亿元,同比增长222.7%。2021年公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约124万辆,每年助力减少碳排放量约256万吨。



在节能变频空调领域方面,公司与全球变频空调压缩机前五大生产商均保持多年友好合作,公司主要下游客户及最终用户包括美的、格力、上海海立、三菱电机等多个知名品牌。于2021年,公司节能变频空调领域收入达人民币14.00亿元,同比增长59.4%。2021年公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配空调压缩机约4,850万台,每年助力减少碳排放量约1,755万吨。



在风力发电领域方面,全球前五大风电整机厂商中的四家为公司客户,公司主要下游客户及最终使用者包括金风科技、西门子-歌美飒等多间业内领先企业。于2021年,公司风力发电领域收入达人民币8.87亿元,公司风电磁钢产品销售量可装配风力发电机的装机容量约8.65GW,每年助力减少碳排放量约 1,433万吨。



于2021年,综合上述三大关键下游领域的收入,占总营业收入81.81%,同时实现每年可助力碳减排合共约3,444万吨。



积极响应双碳号召 助力全球迈进可持续发展

金力永磁一直积极肩负企业责任,致力协助全球实现碳中和的战略目标。公司不但通过「双碳」业务布局结构和产品技术革新以助力减低碳排放,更拟与金风科技合作开展绿色电力计划,包括在公司的生产工厂(包括赣州工厂、包头工厂和宁波工厂等)的闲置区域建设不超过15兆瓦的光伏电站。



凭借在「双碳」领域的突出表现,公司于2021年8月13日荣获由第一届新浪财经中国碳公司颁发的「中国碳公司新兴力量」殊荣。



战略性产能布局及高效业务战略 充分把握行业向上发展机遇

在全球加快向绿色低碳经济转型,高性能稀土永磁材料的下游需求持续强劲增长。为充份把握庞大的市场需求,金力永磁已战略性扩张产能。公司总部所在的赣州厂区目前是国内单厂产能最大的高性能稀土永磁材料生产基地,具备年产15,000吨毛坯的生产能力。同时,公司不断优化产能布局,建设包头和宁波生产基地。目前,公司位于包头的高性能稀土永磁材料基地项目已建成投入使用,该项目预计在2022年二季度可以完全达产,届时该项目将形成8,000吨/年的高性能稀土永磁材料生产能力,使公司2022年毛坯产能达到年产23,000吨。



此外,公司在宁波投资的“年产3,000吨高端磁材及1亿台套组件项目”已经开工建设,预计2023年可以建成投产。公司还规划了在赣州投资建设年产2,000吨的高效节能电机用磁材基地项目,以及规划在包头投资建设年产12,000吨的高性能稀土永磁材料基地(二期)项目。综合以上产能拓展计划,预计到2025年,公司可实现高性能钕铁硼永磁材料毛坯产能40,000吨/年。



除了产能扩张外,公司亦计划进一步加大研发力度以改善生产技术,丰富现有的产品组合,以崭新的高性能产品及技术及时响应客户的产品升级需求,促进与行业龙头客户的合作。同时,公司将通过领先的生产技术,进一步减少中重稀土在应用更为广泛的高性能钕铁硼永磁材料生产中的使用,确保产品质量同时提高经营效率。



此外,公司将积极扩充全球的业务版图,精准布局海外市场业务,把握行业向上发展的战略机遇期。公司将重点建设海外技术交流平台、销售平台及物流服务,将全球业务足迹扩展至更多地区和国家,以提高更多的全球市场份额。



在实现业务扩张同时,公司将继续坚持绿色发展的理念,除了通过提供稀土永磁材料助力中国实现碳达峰及碳中和目标外,公司将进一步加强管理环境、社会及气候相关风险,目标在可见将来减少温室气体排放及资源消耗。公司已制定明确的减排目标,计划通过增加绿色能源的使用并加强对原材料的回收利用,预计实现未来每年平均减少5%至10%的单位排放或能耗,直至达到碳中和的长期目标,以切实行动真正实现「用稀土创造美好生活」的企业使命。







