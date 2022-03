王朝酒业5+4+N产品战略成功推动2021年收入大增28%至3.06亿港元

香港, 2022年3月30日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号:828)今日公布截至2021年12月31日止经审核之全年业绩。2021年收入较2020年增加28%至306百万港元。毛利121.9百万港元,较2020年增长达103%。毛利率从2020年的25%大幅提升至2021年的40%。2021年,本公司所有者应占溢利为32.8百万港元,较2020年116.4百万港元下跌,这是由于2020年有一笔一次性出售事项收益净额(除税后)为183.7百万港元所致。若撇除此笔一次性收益净额,2021年的溢利比2020年大幅增长。



2021年葡萄酒产品销售收入增长,主要由于产品组合优化后,产品(尤其是中高端葡萄酒产品)销量显著增长,以及年内若干升级和定制产品市场价格上涨,整体收入因而增加。2021下半年,随着中国部分地区发生洪水和暴雨以及更多零星COVID-19病例再次出现,对消费意欲产生不利影响,使集团的2021的全年收入增长较2021年上半年有所放缓。



2021年,售出的葡萄酒总瓶数约11.9百万瓶,较2020年约9.9百万瓶增长约20%。红葡萄酒的销售继续为集团的主要收入来源,占集团全年收入的约51% (2020年为65%);白葡萄酒销售收入的占比为40%,是集团收入的增长动力,同比增长约60%。2021年,红葡萄酒产品及白葡萄酒产品的毛利率分别为37% 及47%(2020年分别为24%及31%)。



集团以「王朝」品牌产销超过100 种葡萄酒产品,迎合中国葡萄酒市场不同消费者群的各项需求和喜好,其中以大众市场产品为主。年内,集团亦推出高端新品-王朝辛丑牛年生肖纪念干红葡萄酒,将高端质量与中国生肖文化相融合,以及推出了两款主打入门级产品价位、面向年轻消费者的新品系列,分别是「甘如饴」及「怡色」,开启了集团产品年轻化战略的新篇章。



此外,集团亦透过于中国的现有分销网络,销售主要自法国、意大利、澳大利亚、智利及美国进口之外国品牌葡萄酒,目前精简销售约50 种进口葡萄酒产品,其品牌数量约10 个。



集团与经销商巩固合作关系以于电商平台经营在线商店销售产品,例如京东商城、天猫商城及拼多多,以及通过新零售平台全面创新品牌、品类、业务体系、流程和模式,包括微博、小红书、快手及抖音。集团亦成立电商团队,积极培养电商直播人才,进一步拓展销售渠道,建立新客户群。



2021年10月王朝国家级技术中心在新址隆重举行剪彩仪式。中心内的工作站初次研究特色的玫瑰香酵母的筛选,藉以酿造更醇厚可口的葡萄酒。王朝技术中心年内还成立了酿酒和品酒工作室。



集团于2021年继续落实以市场需求为导向的「5+4+N 产品战略」及随后完成组织架构升级。「5」代表五大主线系列,即干化系列、七年藏系列、梅鹿辄系列、经典系列及畅销系列,实现产品的全主流价位段覆盖;「4」代表四大优势品类,即干红葡萄酒、干白葡萄酒、白兰地及起泡酒,增加市场的纵向占有率;而「N」代表2021年N项需求定制,满足中国消费者的多元化需求。2021年,集团调整产品、销售渠道和营销布局,取得显著成效。



同时,集团进一步落实「万千百工程」,目标在20,000家商店中展示,举办1,000 次品酒活动并组织100 次回厂游,持续推进终端网络建设工作。



在未来三年内,集团将力争布局终端店100,000家,拓展经销商1,000家,并大力开拓零售新平台,从而抓住日益增长的年轻消费市场的机遇,并力求届时实现年销售额超过人民币10亿元的目标。



王朝主席万守朋先生总结︰「集团非常高兴『5+4+N 产品战略』于2021年产品销售奏效,达至整体收入上升。未来,我们将加大品牌投入,激发品牌活力,以及推进主要产品发展,稳步提质,控价增质,将王朝美酒风尚带给更多的中国消费者。另外,为顺应行业发展趋势,王朝将加强在大众市场和中端产品以及面向年轻消费者的产品的布局。虽然未来有可能受到COVID-19 零星爆发影响,但集团有信心2022年全年收入将保持稳健增长。」





话题 Press release summary



部门 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network