Wednesday, 30 March 2022, 07:58 HKT/SGT Share:

来源 Esprit Holdings Ltd. 思捷环球2021年除税后净溢利扭亏为盈至381百万港元 收入升至8,316百万港元

香港, 2022年3月30日 - (亚太商讯) - 思捷环球控股有限公司(「公司」,连同其附属公司统称「思捷环球」或「集团」;股份代号:00330)公布其截至二零二一年十二月三十一日止 (「本年度」)经审核之全年业绩。 于此财政年度,收入和公司股东应占溢利分别显著增加至8,316百万港元及381百万港元,其中,相较截至2020年12月31日止六个月(「相应期间」1)录得之公司股东应占亏损414百万港元,本年度除税后公司股东应占溢利更是扭亏为盈。 此外,集团亦录得毛利率48.6%,较相应期间的毛利率高7.0%。 详情请参阅公司本年度之业绩公告。



有关财务业绩获得改善有赖多个原因,包括(i)现任管理团队制定出新基础架构和策略、(ii)毛利率较高的销售有所提升、(iii)有效的成本控制措施而带来正面成果、(iv)改善库存管理及(v)电子商务增长所致。



执行董事、行政总裁兼营运总裁PAK William Eui Won先生表示:「卓越的业绩绝对印证了ESPRIT敬业员工共同付出的努力,包括成功将已选定的数个策略职能由德国转移至ESPRIT新的全球总部-香港,结合两地办事处的专业知识,创造出更强大的组织架构平衡和协同效应。 显然,我们目前的管理团队精心打造合适的基础架构以重新打造ESPRIT成为市场领导者。 我们将继续强化ESPRIT成为一个真正遍布全球的品牌,并通过增强我们的产品组合,贯彻'我们让你感到因美而自在'的品牌承诺。"



尽管本年度的收入受到集团的主要欧洲市场于2021年第一季度的封城措施,及于第四季度推行更严格的进店限制措施所影响,但集团仍能透过三个主要渠道——电子商务、批发及自有的零售店铺缔造收入。 由于ESPRIT品牌网站及第三方电子商务合作伙伴于封城期间继续进行营销,因此,集团大部分的销售额均来自线上。 该商业模式得以减轻部分疫情对集团零售部分所构成的负面影响,而集团另一增长动力为相较二零二零年,公司的零售业务售出较少折扣产品。



集团从未忘ESPRIT的使命和对可持续发展的长期承诺。 公司一直致力开发为环境可持续发展定立新标准的尖端材料,亦制定并进一步推行其环境、社会和管治(ESG)策略,锐意将ESPRIT打造成行业先驱。 有关策略包括使用更多可持续性纤维、开发支持循环经济发展的创新产品,以及确保环保意识乃支持集团所有项目发展的关键。 为实现此等目标,管理层釐定了四个关键增长支柱(采购;市场推广和产品;信息科技、互联网和电子商务;以及ESPRIT品牌故事),这些支柱对维持现有ESPRIT顾客忠诚度和吸引新客户均至关重要。



展望未来,预期全球经济将受到疫情及乌克兰冲突带来的持续负面因素所影响。 本已不稳的物流业和受干扰的供应链将很可能进一步受压,最终推高物流服务成本。 尽管全球经济前景不明朗,但集团相信在现有管理层的领导及敬业员工的支持下,公司有望重拾持续盈利增长。



主席及执行董事邱素怡女士总结:「虽然整体环球经济于短期内充斥着重大的不确定性,但集团将紧贴发展趋势并保持灵活迅速应对任何有可能出现的挑战。 公司已开始重振ESPRIT品牌,并利用公司于二零二一年获得的卓越表现推动二零二二年获得更大的可持续业务增长。 管理层将继续把四大支柱策略应用于业务实践方面,以确保公司继续于成功的轨道之上。」



关于思捷环球控股有限公司

在基本的积极愿景推动下,Susie和Doug Tompkins夫妇于1968年在加州创立ESPRIT。 受60年代革命思潮启发,思捷环球建立出清晰的品牌理念─经常拥抱真实的生活和相聚,贯彻「我们让你感到因美而自在」的品牌承诺。 思捷环球的成功故事建基于透过悠闲的剪裁、优质的必需品及精心挑选的时尚衣饰传递欢乐,同时坚守可持续发展、平等及自由选择的核心价值,例如:在90年代初期,当「环保时装」尚未兴起前,思捷环球便率先推出首个以100%有机棉制造产品的环保系列,更以自家团队取代模特儿,体现出「Real People Campaign」的真义。



思捷环球从成立至今依然坚守此精神,发展足迹遍布全球超过30个市场。 思捷环球于1993年在香港联合交易所上市,全球总部位于香港。



本档所含信息并不是公开发行之证券。 此等信息并不包含或构成在美国境内或向任何《美国人士》(定义见1933年美国证券法(经修订,《证券法》)S条例)出售证券的要约。 本文件所述的证券并未且将不会根据证券法登记,亦不可在未根据证券法登记或根据证券法获得豁免的情况下在美国境内提呈或出售。 www.esprit.com。



前瞻性陈述

本新闻发布载有前瞻性陈述。 该等前瞻性陈述受多种风险和不确定因素影响,包括但不限于我们将公司业务转型、对本公司业务作出重大投资及在日后达到可持续利润等计划的多项陈述,以及我们不时所识别的风险与因素。 虽然就本集团所知,相信本文件所述的预测、信念、估计、预期及/或计划乃真实,但是实际事件及/或结果可能相差甚远。 本集团不能向阁下保证该等现时的预测、信念、估计、预期及或计划会最终证实是正确,阁下亦不应过份倚赖该等陈述。 除香港联合交易所有限公司证券上市规则或任何其他适用的法律及规例所规定外,本集团并无责任公开地更新或修订载于本档的前瞻性陈述不论由于新资料、未来事件或其他情况的缘故。 本文文件中所载的所有前瞻性陈述已为该等警示性陈述清楚表明。



话题 Earnings



部门 时尚服装, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Esprit Holdings Ltd. Dec 3, 2010 12:30 HKT/SGT 「二○一○年度香港公司管治卓越奖」结果公布,中国工商银行荣膺大奖得主 更多新闻 >>