金川国际2021年溢利飙升3倍至1亿2千万美元

香港, 2022年3月29日 - (亚太商讯) - 金川集团开发境外矿产资源的旗舰平台金川集团国际资源有限公司 (「公司」或「金川国际」;及其附属公司统称「集团」;股份代号:2362)欣然宣布截至2021年12月31日止年度(「年内」)之经审核全年业绩。



2021年全年业绩亮点

-- 录得收益831.9百万美元,较上年同比增长25.2%;其中采矿分部业务收益为620.6百万美元,矿产品及金属产品贸易分部录得收益211.3百万美元

-- 毛利大幅攀升188%至251.7百万美元

-- 股东应占溢利飙升303%至120.5百万美元

-- 年内集团共生产61,260吨铜及3,379吨钴,售出57,001吨铜及2,617吨钴

-- 受益于集团严格的成本控制,采矿业务的销售成本下降16%



年内,受益于基准铜价及钴价上涨,集团实现收益831.9百万美元,同比增长25.2%。其中采矿业务总收益为620.6百万美元,同比增长24.7%,矿产品及金属产品贸易分部录得收益211.3百万美元,同比增长26.6%。此外,由于成本控制得宜,集团毛利大幅攀升188%至251.7百万美元,加上2021年铜价及钴价攀升,集团毛利率从2020年的13%大幅提高至2021年的30%。



本公司股东应占溢利为120.5百万美元,较去年同期大幅增长303%。未计利息(净财务成本)、所得税、折旧及摊销以及减值亏损前盈利(「 EBITDA 」)为311.5百万美元,增幅约121.8%。集团于年内维持严格的成本控制,采矿业务的销售成本下降16%至314.9百万美元。



2021年, 集团共生产61,260吨铜及3,379吨钴,并出售57,001吨铜及2,617吨钴,来自铜及钴的销售额分别录得514.0百万美元以及106.6百万美元。年内,集团铜产量减少主要由于Ruashi和Kinsenda矿场的矿石入厂品位及铜回收率下降所致;而钴产量的减少是由于开采之钴矿石品位及钴回收率较低。然而受铜、钴价格上涨所带动,令收益大幅增加,并抵销销量下降的影响。



持续深耕核心业务,各项目齐头并进

集团作为跨国矿业开发及运营商,将密切留意境外当地政府的政策及经济环境因素等,并继续监控导致市场波动的所有因素,以确保集团在充足准备下能够对任何市场变化及时作出回应。



集团短期重点为建设在刚果(金)科卢韦齐的Musonoi铜钴矿,其建设工程于年内全速顺利进行,而集团亦已与国家开发银行就建设Musonoi项目订立融资协议。同时集团勘探工作将继续在Ruashi矿场的氧化物以下硫化物区及Musonoi项目深层区域进行,并于Kinsenda矿场进行加密钻探。另外,集团亦已成功将Chibuluma的采矿资产以融资租赁方式出租,集团根据融资租赁安排录得矿权使用费收入约2.4百万美元。



铜钴价格持续上行,积极紧抓市场机遇

铜价受全球政策及经济不确定性的波动影响,伦金所铜价于2021年5月达历史高位每吨10,720美元,至2021年12月底其收于每吨9,692美元,较2020年12月31日上涨25.2%,较2020年最低点上涨109.9%。随着铜价飙升,集团开始建设Ruashi矿场的磁浮选厂,旨在处理低品位的氧化物和硫化物材料。这使得集团能够更好地利用Ruashi矿场的低品位库存,同时可能延长Ruashi的矿场开采期。该新厂于2021年12月顺利投产。



随着新冠肺炎疫苗普及,社会经济活动回升。铜作为用于建筑及基建的重要商品,将从经济复苏中受益。此外,全球各国推出碳中和战略目标,随着碳中和时代的推进,铜将更加频繁用于太阳能、风能、能量储备、新能源及配电等领域,铜需求也将进一步增长。由于铜的基本面因素强劲,铜价预计在新冠肺炎得到遏制后保持稳健。



就钴市场而言,钴价于年内逐步反弹,并在2022年延续涨势,于2022年3月中旬达到每磅38.7美元。钴需求受合金及工业化学品制造以及电池的生产所影响,随着各大主要汽车制造商于2021年相继推出更多电动汽车车型,Ford估计到2030年电动汽车将占到售出汽车的40%,而彭博估计,到2040年电动汽车将占到售出汽车的半数。根据分析师预测,钴需求将以复合年增长率7%保持增长到2030年。



集团表示:「我们将紧抓新能源、新材料发展的有利时机,继续深耕主业,同时考虑适度延伸产业链,扩大集团产品范围。同时,我们计划进一步引进战略投资者,优化股东结构,并加强管理、降本增效,提升现有项目的经济效益。此外,我们亦将积极整合集团海外资源,扩大集团资产规模,继续致力发展新业务,特别是在靠近集团现有矿场的非洲南部物色机会,以寻求协同发展。未来,我们将继续开拓创新,致力成为世界级矿产企业,为股东创造更大的价值。」



有关金川集团国际资源有限公司(股份代号:2362.HK)

金川国际是金川集团为加快建设跨国经营矿业集团战略,提高金川集团全球投融资运营能力在香港建立的上市公司。藉助香港国际金融中心和贸易中心的优势,大力拓展国际化经营战略,把金川国际打造成金川集团开发境外有色金属矿产资源的旗舰平台。公司在非洲拥有大规模高质量铜、钴金属资源矿山,从事基本金属资源生产与贸易。公司主要矿产资源包括:铜钴矿山Ruashi及Musonoi,高品位铜矿山Kinsenda、Chibuluma南矿以及Lubembe项目。详情请浏览:http://www.jinchuan-intl.com/tc/



关于金川集团股份有限公司(「金川集团」)

金川集团于1958年创办,为甘肃省政府持有主要权益之国有控股企业,专责采矿、选矿、冶炼、化工及进一步下游深加工。金川集团乃全球极具知名的矿业企业之一,为全球第三大镍生产商及第四大钴生产商,以及中国第四大铜生产商。金川集团于2021年排名《财富》世界500强第336位。详情请浏览:http://www.jnmc.com/







