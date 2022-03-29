Green Radar 与中信国际电讯 CPC 宣布成为战略合作伙伴 为各企业提供安全的混合工作环境

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|推进高效能云端资源和高端电邮安全解决方案，提高混合工作模式的效率和安全表现
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香港, 2022年3月29日 - (亚太商讯) - Green Radar 宣布与中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）（联交所代码：1883）成为战略合作伙伴。Green Radar托管式侦测与响应模式（MDR；Managed, Detection and Response）中可扩展的电邮保护服务将建基于中信国际电讯 CPC的ICT基础架构，并透过其SmartCLOUD™ 云端平台，携手为企业打造一个结合高效云端资源与高端电邮安全的综合式电邮安全解决方案。综合式电邮保护不但为企业全面提高遥距工作效率，更能让企业员工在使用混合工作模式时更安心放心。
|中信国际电讯CPC战略总裁蓝泰来（左）与Green Radar高级销售副总裁马伟雄宣布两家公司成为战略合作伙伴及推出综合式电邮安全解决方案
遥距工作已成为大多公司的新常态。 根据一所人力资源公司 的全球数据显示，现今员工有一半时间需要遥距工作，其余的时间 (47%) 则在办公室，并表示希望继续沿用此工作模式。遥距和混合工作已成不可或缺的趋势，所有公司必须做好相关准备，在安全和生产力之间管理得宜，取得平衡。
成功的网络攻击可破坏任何连接到网络的企业服务，当中超过 90% 是通过电邮发动攻击。 根据中信国际电讯 CPC 于 2 月进行的客户调查，超过 60% 的受访者认为电邮安全是最大的保安挑战。大多数受访者认为网络攻击会中断业务营运，损害其业务声誉更会导致销售损失。 同时，75% 受访者正在考虑加强当前电邮保安或基础架构平台，以防范网络安全威胁。故此，有效做好安全保障便成为企业重中之重。
这次携手合作之综合式电邮安全解决方案将为客户于成本、支持和覆盖效率上带来最大的成本效益。
-- 全面保护和可扩展性能：网络安全和数据复原对于保护业务营运同等重要。结合 Green Radar 专有的 grMail™ 电邮保护服务和中信国际电讯 CPC 的 SmartCLOUD™ 云端运算方案，企业可以在不断演变的电邮威胁保护中保持领先地位，并享受一个具有真正的备份和灾难复原的综合式电邮保护。 此战略合作全面解决区域企业的数据储存需求，能为任何规模的公司提供高端电邮安全解决方案，从而抵御各类型的电邮威胁，特别针对恶意软件、欺诈电邮、网络钓鱼、CEO 诈骗，以及其它电邮传播的攻击。
-- 全球专业支持服务：在混合遥距工作模式中，员工将可在任何地点、任何时区，使用不同设备工作。综合式电邮安全解决方案结合由 Green Radar 位处香港和新加坡的两个电邮安全监控中心 (SOC) ，配合中信国际电讯 CPC 的 19 个全球云端服务平台所支持，提供跨地区全天候全球托管服务, 让客户安心无忧。
-- 具成本效益：安全事故除了让商誉受损外，据估计一次的安全事件更可导致企业平均损失高达一百万美元。Green Radar 和中信国际电讯 CPC 的综合式电邮安全解决方案为企业提供全面托管服务，企业只需以一个经济费用，便可部署全面存取的尖端电邮安全解决方案，享受更高的安全保障和更低总体拥有成本 (TCO)。
Green Radar 高级销售副总裁马伟雄表示：「通过与中信国际电讯 CPC 的合作再次肯定我们为各种规模的企业提供电邮威胁侦测和回应以及深入威胁分析的使命。在混合工作模式的背景下，电邮保护对所有企业而言变得空前重要，我们很高兴与中信国际电讯 CPC 携手为企业客户提供支持，将他们面临的电邮风险降至最低。」
中信国际电讯 CPC战略总裁蓝泰来表示：「我们与 Green Radar 成为策略合作伙伴是一个重要的里程碑，完善我们为客户提供的云网安产品内容，服务覆盖延伸至以云端为基础的安全保障。随着混合工作成为新常态，而网络攻击每天都在演变，电邮安全仍然是任何规模的企业最关心的问题。通过整合 Green Radar 和中信国际电讯 CPC 双方核心优势和专业知识，为我们打造独特定位，提供一流的综合式电邮安全解决方案，确保企业安枕无忧。」
关于 Green Radar
Green Radar 重新定义了电邮安全，使企业能更专注于业务上。 我们透过托管式侦测及回应
（「Managed Detection & Response」） 模式，结合大数据、人工智能、全球威胁情报和网络安全专家团队保护企业免受电邮攻击威胁。
Green Radar 为香港领先的网络安全及创新科技公司- 安领国际控股有限公司（1410.HK）的全资附属公司。
公司网站: https://www.greenradar.com/
关于中信国际电讯CPC
中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。
凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。
中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、19个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供货商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。
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媒体垂询，请联系：
剑达（香港）有限公司
叶蔼和小姐/ 杨慧姗小姐
电话：+852 3194 2266/ +852 3184 9432
电邮：carol.yip@greenradar.com / ruby.yeung@edvanceintl.com
中信国际电讯CPC
阮颖珊小姐
电话：(852) 2170 7536
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话题 Press release summary
部门 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]
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