安能物流(9956.HK)发布2021年度业绩 营收货量强劲增长 利润水平行业领跑

香港, 2022年3月27日 - (亚太商讯) - 中国零担市场领先的快运网络运营商安能物流集团有限公司(9956.HK)于3月25日公布截至2021年12月31日止年度经审计综合业绩。



于报告期间,公司通过各种富有成效的工作实现了业绩的快速增长,收入、毛利及货运量均获得增长,其中全年收入同比大增36.2%至人民币9,645.4百万元,年内总货运量为12.6百万吨,较去年的10.2百万吨上升23.4%,实现快速增长。公司的盈利能力大幅领先于行业的竞争对手,市占率维持行业第一。



2021年,疫情导致的整体经济放缓扰乱了市场对零担服务需求的增长,随着不再享受疫情带来的通行费减免以及燃料成本因油价上涨大幅增加,导致干线运输成本增加。但集团仍通过管理、优化及投资关键基础设施,主要包括分拨中心及干线运输,以不断提高运营效率,保持了领先的行业地位。



优化基础设施建设 总货运量快速增长

2021年,面对国内经济下行压力和因疫情带来的社会活动影响,安能物流聚焦零担业务,高度专注于运营能力的提高。公司的核心竞争力是驱动效率领先增长的能力,而强大的数字化运营和领先的基础建设成为了安能物流快运网络效率的核心。公司始终专注运营效率的提升,不断构筑自身长期能力,2021年,在自营车队上投资人民币1,119.9百万元,公司自营车队由约4,000辆高运力干线运输卡车和超过4,600辆挂车组成,构筑长期能力;公司继续加大投入力度,分拨中心、末端网点、直营运力,目前运营着162个分拨中心,约3,100条运输线路,由此实现了对中国96%以上乡镇的覆盖。



科技是安能营运核心所在,集团还加大了对于快运相关技术的开发,安能物流通过自主研发的IT系统将运营的每一个环节数字化。可实现实时数据跟踪、智能网点管理、路线规划、分拨管理以及为终端客户提供智能客服,从而达致卓越的网络能力。



公司与公司的货运合作商保持着良好的关系, 致力于为货运合作商和代理商创造更多价值,同时从其增长中获益。2021年公司拥有约29,100家货运合作商及代理商,协助公司在不断扩大全国覆盖面积时更好的服务终端客户。集团的平台生态保持健康发展,从2020年到2021年,集团的头部合作商留存率高达98.7%。公司相信,公司是最有能力对中国分散且低效的零担市场进行整合的行业领导者。



持续保持盈利能力 财务波澜不惊面对风雨

2021年,公司的收入继续保持稳定增长,全年收入同比增加36.2%至人民币9,645.4百万元。年度的毛利及毛利率分别为人民币1,066.2百万元及11.1%,单位毛利为人民币85元/吨,经调整年内利润为人民币408.4百万元。这主要得益于集团在这一段时间内对运输网络基建的投入,扩大的服务网络使公司的货运量有了进一步提升;集团零担服务的总单价在2021年升至人民币765元/吨;派送服务的确认从净额转为全额。这些因素共同助力了公司收入的增长。



集团的运营成本在2021年有一定程度的增长。这主要由于对基建的投入增加了公司的支出,车队的扩张和上涨的油价亦扩大了公司的燃料和服务成本。但面对复杂的市况和多种因素造成的成本上升,公司依旧保持了远高于行业平均的收入发展增速,盈利能力仍大幅领先于所有的竞争对手。事实证明,作为中国快运行零担行业极少的纯快运企业,对于核心业务和企业竞争力的聚焦,给予了公司越来越大的差异化能力,使公司能在愈发多变的市场环境中波澜不惊,超越同质化竞争,创造更大的客户,股东和社会价值。



2022年初,安能物流分别被纳入恒生综合指数及港股通,不仅提升公司股票的流动性及市场关注度,同时意味着公司获资本市场认可,公司价值及行业地位得到进一步肯定。



稳健经营 审慎布局未来

安能物流董事长王拥军先生表示,「由于COVID-19疫情爆发持续影响物流行业,我们对2022年的高度不确定性保持警惕。尽管形势仍不稳定,我们相信凭借我们对于运营的聚焦及强大能力,我们已做好应对外部冲击的准备。本公司拥有多年在压力下出色表现的记录,而且我们高度重视平稳度过COVID-19封锁造成的短期波动。在变化不断的环境中,管理团队有决心取得优异的经营及财务业绩同时持续夯实我们的竞争优势。」



公司计划继续在战略上聚焦基础设施的建设和升级:优化分拨场地布局,提高自动化程度;打磨自营车队的调度能力和中控系统,使车队能更及时高效的应对运输需求;推进数字化进程,提升运营效率,强化公司的平台以及与货运合作商及代理商的合作。清晰的战略目标和聚焦,将保证公司面对环境变化及时应对。公司希望能继续保持超过行业的增长速度,坚持稳健的经营策略,确保收入和货量良好增长的同时,恢复盈利能力的增长势头。







