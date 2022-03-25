弘阳服务2021年股东应占溢利较去年经调整数据大增42.6%至人民币128.0百万元



香港, 2022年3月25日 - (亚太商讯) - 深耕长三角地区、增长迅速的综合小区服务供货商弘阳服务集团有限公司（「弘阳服务」或「集团」，股份代号1971）公布截至2021年12月31日止的全年业绩，物业管理服务、非业主增值服务、小区增值服务三大业务线齐头并进，管理规模和盈利能力持续提升，业绩稳健增长。



2021年度业绩亮点：

-- 收入达人民币1,130.0百万元，较2020年增加47.2%。

-- 业务类型收入明细如下：

1) 物业管理服务收入按年增加51.9%至人民币753.6百万元，占总收入66.7%；

2) 非业主增值服务收入按年增加11.8%至人民币180.3百万元，占总收入16.0%；

3) 小区增值服务收入按年飊升77.6%至人民币196.1百万元，占总收入17.4%。

-- 毛利率为28.4%，较2020年上升了0.5个百分点。

-- 股东应占溢利为人民币128.0百万元，较去年同期人民币69.8百万元增加83.4%。

-- 于2021年12月31日，集团总签约项目338个，对应总签约面积52.6百万平方米，其中在管项目数量为234个，在管建筑面积约为36.4百万平方米，较2020年12月31日增长约34.7%。

-- 集团拥有良好的现金状况，现金及等价物达人民币697.6百万元。



三维航道，积极开拓新赛道

弘阳服务实现收入达人民币1,130.0百万元，较2020年同期收入增加47.2%，其中小区增值服务收入大幅增长77.6%; 物业管理服务则较2020年同期增加51.9%；非业主增值服务增加11.8%。整体毛利为人民币320.4百万元，较2020年同期增长49.5%，毛利率达28.4%，较2020年提升0.5个百分点。股东应占溢利为人民币128.0百万元，较去年经调整数据人民币93.3百万元增加48.2%。净利润率达12.2%，与去年基本持平。董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派付末期股息（2020年: 6.2港仙）。



集团拥有良好的现金状况，现金及等价物达人民币697.6百万元。集团于2021年12月31日处于净现金状况，财务稳健。



截至2021年12月31日，集团为中国59座城市提供物业管理服务及增值服务，签约项目数量为338个，签约建筑面积约为52.6百万平方米，较2020年12月31日增长约31.8%，其中在管总建筑面积约为36.4百万平方米 （商业在管建筑面积4.76百万平方米），较2020年12月31日增长约34.7%。 在管面积中来自第三方开发商的占比由2020年的51.7%提升至2021年底的58%，公共建设及其他在管面积大增7倍，进一步证明集团的对外拓展能力。



年内，集团依托「住宅+商业」的双轮驱动模式，布局非住宅业态，同时加强合作和并购。集 团与武汉汇得行精英物业服务有限公司达成股权合作，在区域、业态上形成互补，提高在华中地区的市场份额；收购高力物业服务有限公司及江苏高力美家物业有限公司两家南京本土物业管理企业80% 的权益，实现了非住宅物业服务细分市场的跨越式发展，并填补在汽车博览城物业管理细分领域的空白。



此外，集团亦发挥南京「大本营」优势，拓宽城市服务赛道，进驻公建物业领域。继2020年与南京江北新区泰山街道战略合作进军城市服务领域后，2021年集团与南京栖霞区西岗街道 签订战略协议，围绕公共服务、市政管理服务等领域进行项目的孵化拓展，陆续进驻多个小区，协助稳步推进老旧小区改造，将城市服务做深做透，显示了良好的品牌聚集效应。



把服务做好，进一步提升匹配高质量增长需求的服务能力

未来，围绕「以客户为中心」的服务理念，以质量为先，不断提升服务标准。针对住宅业态，集团将进一步升级小区场景化服务，优化居住体验；针对非住宅业态，集团将以标杆效应推动市场拓展，加快非住业态的市场化拓展速度；针对城市服务，集团将依托江北新区泰山街道、栖霞西岗街道等城市服务的服务质量和品牌影响力，打造区域规模效应，持续孵化城市服务产品核心竞争力，助力基层小区治理能力提升。



把经营做好，进一步实现经营力的跨越式提升

集团将依托「住宅+商业」双轮驱动战略，实现管理规模稳健增长。战略上，持续聚焦深耕大江苏， 以及已经布局的核心城市，加速非住业态扩张，进一步优化业态结构，提升管理密度； 战术上，着力深耕城市服务赛道，推动市场化成果，通过招投标和战略合作等方式，多渠道开展第三方项目的拓展。集团将进一步打造「平台+生态」的小区增值服务链，满足居民多样化、多层次的居住生活需求。



把创新做好，进一步增强创新力，为推动高质量发展提供强支撑

物业智慧化发展是大势所趋，也是集团可以依靠的有力工具， 「弘图全景智能数据平台」、「全维度计划管控平台」、「弘阳服务APP」和「弘生活APP」四大智慧平台构成了2022年集团智慧化建设的重要内容，集团将继续沉淀科技成果和智慧平台经验，提升服务质量标准化水平、运营决策效率、数字决策能力与管理和实时响应速度，进而不断提高管理精细度及管控效率。



此外，集团从践行双碳使命出发，紧抓智慧低碳发展新机遇，增强科技实力与自主知识产权 竞争力，助力物管服务升级。2021年，集团首次获得一项国家知识产权局授予的实用新型专利技术，该技术充分利用人工智能和AIOT平台，实现互联互通，全局掌握排水管网的运行状况，快速做出防汛响应，保障业主出行安全。集团亦获得2021中国物业服务ESG发展优秀品牌企业。



未来，弘阳服务务必践行新时代「延安精神」， 坚守信念，不屈不挠，再接再厉，以有温度的物业管理服务、有浓度的小区增值服务，有厚度的非业主增值服务回馈客户，以高质量、可持续的增长回馈全体员工及广大股东。



有关弘阳服务集团有限公司

弘阳服务于2003年在南京成立，是一家深耕长三角地区、增长迅速的综合小区服务供货商，以实现「让生活更有温度」为愿景，一直奉行「以诚待客，卓越服务」服务客户。集团在江苏省物业管理市场建立区域领先地位，并在全国范围内得到认可。自2017年以来，集团连续四年被中指院评为物业服务百强企业之一，并于2021年物业服务百强企业中排名第19位。于2021年4月获纳入恒生物业服务及管理指数，以及于2020年12月获富时罗素纳入富时全球微型股指数。





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