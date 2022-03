Thursday, 24 March 2022, 10:00 HKT/SGT Share:

来源 Society Pass Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)公布2021全年财报,收入同比增长891% - 收入891%的增长(截至2020年12月31日止财政年度的收入为52,453美元,截至2021年12月31日止财政年度增至519,885美元)主要来自LeFlair生活方式平台产生的收入

- SoPa资金充足,可按计划收购东南亚VIP三国(越南、印度尼西亚和菲律宾)的食品饮料、生活方式、旅游、商业软件公司。

- SoPa预计在2022年第二季度推出Society Pass忠诚度积分平台。SoPa相信这将有助于VIP地区在线用户及商户数量的大幅增加。

新加坡 , 2022年3月24日 - (亚太商讯) - 东南亚领先的数据驱动型忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码:SOPA,以下简称“SoPa”)公布了其截至2021年12月31日止财政年度的财务业绩。



公司的总收入同比增长超过891%,主要来自2021年9月重新启动的Leflair生活方式电子商务业务。“即使受到德尔塔及奥密克戎病毒变体的影响,对SoPa而言,2021年依然是增长强劲的一年。Leflair仅在2021年最后四个月运营,但第四季度每月收入增长均达到两位数水平。随着这一地区的迅速复苏,我们预计交易量及每单购物件数将有长足的增长。SoPa健全的管道和收购快速增长的电子商务平台的战略能使我们抓住这种令人兴奋的增长机遇。我们将继续搭建下一代忠诚度平台,并在东南亚收购更多领先的电子商务公司,我们预计2022年将是SoPa的辉煌之年。” Society Pass创始人、董事长兼首席执行官Dennis Nguyen表示。



主要亮点:

- 总收入增长了891%,主要归功于对Leflair生活方式平台的收购。

- 公司拥有充足的资金推行其商业计划。留存现金增长超过4400%,达到2,320万美元,主要来自2021年11月在纳斯达克完成的首次公开募股,以及于2022年2月完成的1,150万美元(所得款项总额)后续公开募股。

- 自成立以来,Society Pass已在东南亚收购了4家电子商务企业,即越南的#HOTTAB、Leflair、Handycart,以及菲律宾的Pushkart。



2022年,东南亚国家的关注焦点将转向经济复苏,SoPa预计将获得进一步增长。公司有望在2022年第二季度推出Society积分,以期提高利润率并推动商家留住客户。此外,SoPa计划在2022年进行更多的收购。这些收购将产生额外的收入协同效应,在扩大SoPa生态系统的同时创造成本效益。



关于Society Pass



SoPa属于忠诚度和数据营销生态系统,在其主要市场运营多个电子商务和生活方式平台。其商业模式侧重于通过普遍忠诚点的预期流通来收集用户数据。该系统跨多种产品服务类别无缝对接消费者和商家,培养有机忠诚度。自上线至今,SoPa已累计注册用户超160万,注册商家和品牌超5,500家。自此,SoPa投入了2年多的时间来构建专有IT架构,使用尖端组件来有效地扩展并支持其平台消费者、商家和收购业务。



Society Pass为商户提供了便利订单管理程序 #HOTTAB Biz (专为SoPa.asia商业合作伙伴提供)以及综合性支付、忠实客户管理、用户资料分析系统POS技术方案 #HOTTAB POS和面向中小型企业制定的金融支持计划。



此外,越南顶级生活方式电商平台Leflair.com,菲律宾备受亲睐的杂货店送货公司Pushkart.ph,以及越南河内领先的线上餐厅送餐服务平台Handycart.vn均属SoPa旗下产业。请登陆 http://thesocietypass.com/ 了解详情。



