Monday, 21 March 2022, 19:33 HKT/SGT Share: 顺丰同城布局快速增长行业 蕴藏极大发展潜力

香港, 2022年3月21日 - (亚太商讯) - 新消费配送第一股顺丰同城(09699.HK)是国内第三方即配服务龙头。据招股书显示,截至2021年第一季度止,顺丰同城已成为全国最大的第三方实时配送服务提供商,稳占超11%的市场份额 。日前,中央推行的反垄断政策让商家能够有更多选择,利好第三方发展,预料实时配送市场会随之受惠,顺丰同城发展前景可期。







全场景综合服务能力驱动规模效率双爆发



作为实时配送领域的领跑者,顺丰同城采用全场景业务模式,涵盖广泛的配送服务,从餐食配送等成熟场景到同城零售、近场电商和近场服务等增长场景下,均能针对不同需求提供差异化的服务。



四大全场景综合服务能力不但满足不同用户需求,场景覆盖扩展带来更高的订单量,骑手收入提高转而推动履约能力不断提升。骑手队伍在同城内的各种配送和服务及大订单交付都能实时落地执行,为大品牌和C端优质客户的首选。据招股书显示,顺丰同城时效达标率超95%。凭借高质量的骑手团队和履约水平,服务质量及客户口碑,公司收入2018至2020年复合年增长率高达121%。2021年头五个月收入较2020年同期增幅达113%,远超行业2020年至2025年复合年增长率31%。



与顺丰集团实现强大协同效益



「顺丰」品牌是中国物流行业最知名品牌之一,多年来已建立由战略合作伙伴与全国消费者组成的庞大客户群。借助母公司强大的背景实力及多年的品牌形象,其知名度和市场份额,持续为顺丰同城带来庞大的订单量,在各业务板块带来协同效应,深度整合「同城生态+」战略布局,包括物流行业价值链的上游服务提供商,为客户定制一站式综合供应链物流解决方案,使顺丰同城能够扩大客户覆盖面并增加客户忠诚度。



受益于母公司的订单量,顺丰同城持续扩大其运力池,降低单位成本并具能力探索新的配送场景。同时,顺丰同城凭借大规模的运力池,补充及提升顺丰集团的最后一公里配送能力,尤其是在旺季或缺乏本地运力的地区。双方不间断紧密协同,合作共赢。



科技赋能创新助力精细化运营 盈利能力显著改善



顺丰同城以领先的技术创新及数字化运营能力为基础,支持公司的高效精细化运营。目前,顺丰同城已在CLS系统中应用大数据及AI技术,CLS系统可以让公司有效管理业务流程,并及时支持骑手管理等其他日常管理需要。此外,通过API赋能,公司的CLS还可为商家及消费者促使便捷的订单管理,从而提升公司的服务响应能力及稳定性,以达致更佳运营效率及降低配送成本。



强大的技术实力、多场景服务组合及品牌优势,为顺丰同城的业绩增长提供有力基础。美银等机构发表报告指公司基于网络和规模效应将逐步显现,预计公司毛利将在2021财年迎来拐点和2023财年亏损转正。美银及中金公司(CICC)分别首予顺丰同城「买入」及「跑赢大市」评级,华泰证券则给予19.1港元目标价,而汇丰前海更给出的目标价达21港元。



总括而言,未来国内物流及实时配送服务行业将持续增长,凭借全场景服务组合、领先的技术实力及家喻户晓的口碑,顺丰同城的市场份额有望持续扩大。期待公司稍后发布的全年业绩盈利改善,将为市场带来惊喜。





话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network