Monday, 21 March 2022, 15:53 HKT/SGT Share: 光大环境2021实现逆势增长 借“双碳”东风提速转型

香港, 2022年3月21日 - (亚太商讯) - 尽管面对疫情反复、经济预期不稳等严峻形势，光大环境2021年经营业绩依然稳健向好，因应国家“碳达峰”、“碳中和”的“双碳”目标，战略转型步伐亦开始提速。



3月15日，中国光大环境（集团）有限公司（“光大环境”，257.HK）公布2021年度公司及其附属公司综合业绩。全年收益498.95亿港币，同比增长16%；EBITDA约港币150.27亿元，较2020年增长17%；集团总资产达到2002.36亿港币，年复合增长率高达25%，四年时间再造一个“光大环境”。



回顾年度内，光大环境积极把握“双碳”目标带来的全新机遇，全面深入落实“发展负碳企业、打造零碳工厂、追求低碳生活”的企业“三碳”行动计划，更在更高格局和站位上，将“气候”上升为企业发展战略层面，明确提出环境、资源、能源、气候“四位一体”新发展格局，实现战略转型提速与突破。



具体举措上，光大环境结合中国国情自主研发并完善了垃圾焚烧、污水处理、生物质及危废四大业务领域碳排放核算模型，用于评估自身碳排放水平并制定未来碳减排策略；成立“碳中和技术研发中心”，打造面向“双碳”战略的“产学研用”一体化创新平台；围绕碳捕集技术和装备等“双碳”相关领域开展技术攻关；编制《环境保护与碳中和》白皮书，梳理“双碳”实现路径，推广应用减污降碳技术；旗下环境规划板块初步建立起行业“碳核查”、“低碳、无废、循环经济产业园规划”的技术咨询能力。



依托自身业务，光大环境积极探索可再生能源技术与投资，探索EOD（生态引领发展）等新业务模式，打造“低碳”及“零碳”示范项目的同时，发掘和培育新的业务增长点，以应对市场饱和、竞争加剧、“国补退坡”等对传统业务造成的挑战。



依托旗下项目，光大环境旗下环保水务板块及装备制造板块利用运营项目和内部厂房开展“厂内光伏”与“屋顶光伏”试点项目，均于去年成功并网发电，实现了能源结构优化。环保水务板块项目亦积极承担中国生态环境部温室气体排放实地监测试点课题，为国家相关行业碳排放核算夯实基础。



依托融资渠道，光大环境附属公司先后于全国银行间债券市场发行绿色定向资产支持票据、碳中和及乡村振兴绿色熊猫中期票据、以及可再生能源电价附加补助资金应收账款为基础的资产支持票据，募集资金逾人民币20亿元，成为绿色融资的积极支持者和参与者。



此外，碳中和、碳达峰的全球潮流也为光大环境在海外市场的拓展提供了全新机遇。2021年，利用香港发布《香港气候行动蓝图2050》的契机，立足香港提出“五绿”（绿色金融、绿色投资、绿色创新、绿色制造、绿色一带一路）发展思路，旗下光大绿色环保以增资扩股形式持有佳安绿色能源有限公司60%股权，突破香港光伏市场。



光大环境管理层表示，气候变化是全人类面临的共同挑战。中国“双碳”目标以及系列配套政策的出台，带来巨大的经济社会结构变革，创造一系列的发展机遇。这些机遇既包括技术创新，也包括投资发展。减污降碳、协同增效，为环境治理企业提供了广阔商机。企业要真正读懂碳中和，读懂国家围绕“双碳”目标的大政方针，并用来指导企业的转型发展。2022年，光大环境将努力把握“双碳”战略机遇，挖掘新商机，培育新动能，一方面围绕传统业务做好低碳内功，积极探索生物质/垃圾焚烧发电CCER碳交易，探索打造“零碳工厂”；另一方面围绕光伏发电、风电、储能、资源再生利用、节能照明等产业机遇，探索培育新的业务增长点。







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