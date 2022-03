Friday, 11 March 2022, 08:57 HKT/SGT Share: 宝尊电商2021Q4财报:技术创新赋能商业发展 战略投资驱动业务增长

香港, 2022年3月11日 - (亚太商讯) - 北京时间3月10日,宝尊电商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公布了截至2021年12月31日的第四季度及全年财报。财报显示,宝尊2021年第四季度GMV达260亿元人民币,总净营收为32亿元人民币。2021年全年GMV达711亿元,总净营收为94亿元。



宝尊电商创始人、董事长兼CEO仇文彬先生表示:“尽管宏观环境充满挑战,但宝尊的业务保持韧性,在多项战略目标上取得稳步进展。过去一年,我们持续在强化平台运营、技术创新及人才培养方面投资布局,并不断完善以技术为支撑的中台建设,进一步提升效率、带动服务质量提升及成本优化。尽管四季度消费情绪低迷,但全渠道战略进展进一步加速。基于我们强大的品牌价值塑造能力及业务拓展能力,我们目前的潜在新业务机会达到去年同期三倍。2022年,我们将继续提供优质的服务和创新的解决方案,进一步践行中期战略计划以推动业务增长及可持续的价值创造。”



创新数字化服务 促进用户体验再升级

宝尊基于对品牌价值主张和消费者体验的深刻理解,以创新模式优化消费者体验并促进用户参与。本季度,宝尊针对奢品品牌客户推出个性化线上互动服务,专业客服团队与顾客可实时直播连线、1对1讲解产品知识、试穿试戴展示。创新的业务模式相当于把奢侈品门店的VIP Room搬到线上,大幅提升用户体验并促进转化率和ARPU值提升。



此外,在双十一期间,宝尊携手品牌探索元宇宙并赋能互动营销,助力4家奢品品牌客户参与了天猫首届数字藏品。宝尊奢品增长势头强劲,2021全年新开设20家奢品品牌店铺,并预计2022年上半年将再开设10余家奢品店铺。



精益技术持续突破 科技赋能商业发展

四季度,宝尊在技术端继续突破,快速应对隐私数据保护新规,并首次在年度大促期间为超过330个品牌提供全局服务。期间,其商业洞察服务有效助力品牌合作伙伴进行商业决策。此外,宝尊为某知名消费电子合作伙伴提供经销商数字化转型解决方案,帮助其实现全国线下经销商体系的有效建设。宝尊不断精益技术并持续创新,在技术产品化及商业化也不断探索,本季度实现技术端收入翻倍,达3,900万元。



宝尊持续升级其自主研发的智能客服管理系统(S-ANY),该系统自推出以来受到品牌高度认可,截至2021年底已有超过400家店铺在使用。基于该系统强大的智能管理及分析能力,宝尊升级传统客服的KPI系统,将客户满意度、反应时长等运营指标融入至综合性的客服及运营管理体系中,助力品牌伙伴获得消费者认同。



战略投资夯实基本面 业务协同效果初显

宝尊自2021年起,加大战略投资布局,通过外延增长引擎,进一步夯实基本面的长期可持续发展。 宝尊定位能力补强、行业整合、海外扩张、品牌建设为战略投资的四大方向。2021年,宝尊将投资重点着眼于能力提升和行业整合,目前已成效显现,诸多战略投资项目实现了健康增长并发挥业务协同效应。据悉,宝尊的战略并购业务在本季度贡献了2.83亿元收入,实现扭亏为盈。



宝尊还分享到,其近期投资了多家处于快速成长期的国内新锐品牌,锁定其未来业务发展的增量空间。特别在刚刚过去的2022年冬奥会上,其投资的中国自主滑雪品牌Nobaday,伴随着Max Parrot的夺冠,更是大放异彩。



此外,宝尊物流与供应链事业群“宝通易捷”收到菜鸟网络的股权投资。双方强强携手,菜鸟的中小品牌与标品专长结合宝通易捷的中大品牌与非标品能力,将助力宝尊为高端服饰品牌合作伙伴提供全渠道一站式的供应链整合服务。宝尊相信,商流与物流的紧密结合,将为品牌合作伙伴带来更多的价值贡献,公司也对未来的财务协同充满期待。



精简组织优化成本 持续推动可持续发展

过去一年,宝尊持续打造并升级其数字化、集约式的运营平台和管理中台体系,大幅提升运营效率和业务灵活性。目前宝尊南通、合肥的区域运营中心员工规模已超过1,400人,2022年宝尊计划再增设成都、西安服务中心。宝尊相信,区域运营中心通过流程再造及自动化,将形成更高的成本优势并提升效率。在资源配置方面,宝尊更加关注高质量的增长和单位经济效益的提升,积极优化品牌结构带动资源利用率提升。



2021年宝尊升级组织构架,将集团架构精简至四大事业群,即电商事业群、物流与供应链事业群、科技创新中心和数字营销事业群。在更精简、更扁平、更专注的架构下,宝尊也在内部推行新的薪酬及激励机制,树立员工的主人翁意识,鼓励内部创新。此外,宝尊也通过管培生项目、校企合作等方式打造可持续发展的人才培养体系。



宝尊电商CFO Arthur Yu先生总结道:“纵览全年,我们实现了GMV711亿元、总净营收94亿元、非公认会计准则下净利润2.174亿元,及总现金储备47亿元的业绩,以稳健的表现收尾2021。得益于品类的多元化、全渠道战略的突破以及互补性的战略收购,我们的整体业务变得更有韧性、更为平衡。基于对当前及未来长期前景的信心,我们全年回购了约1.649亿美元等值的股票。展望2022年,我们将持续寻求业务拓展,并专注于财务结构和资源配置的进一步优化。我们对于商业模式和投资策略充满信心,并将坚定不移地践行致力于成为全球领先的品牌电子商务合作伙伴的使命。”





