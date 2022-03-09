医思健康推出遥距医疗及药物配送服务 减少外出感染风险 守护市民健康

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香港, 2022年3月9日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，为减少市民外出就医风险，集团旗下的医思健康医疗中心、智健康、汇儿儿科医务中心及纽约医疗集团的脊医及中医服务均推出遥距视像诊症服务。医思健康的专业医疗团队将竭诚为市民提供服务，将于首阶段提供每日不少于500个可选服务时段，并将因应市民需求逐步提升服务能量。
市民可以通过医思健康网上预约平台：https://ectelemedicine.echealthcare.com/ 预约；
如有任何疑问，请致电客户服务热线：2152 8503
遥距视像诊症主要针对常见病及慢性病的定期复诊提供服务，诊症范围包括流感，腹泻，皮疹，鼻窦炎，红眼，消化不良，糖尿病，高血压及高血脂等。在视像诊症完成后，集团亦会在四小时内提供药物配送服务*，令市民可以安坐家中进行健康管理。
除遥距视像诊症服务外，集团遍布各区的普通科诊所，疫苗中心，体检中心，化验中心如常运营，为市民提供疫苗注射，疫苗注射前体检，新冠病毒检测，抗体检测等服务，全力守护市民健康，服务社区，为抗疫工作贡献力量。
*药物配送服务时间视乎当时情况而定
关于医思健康
香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。
集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。
*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, 健康与医药
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