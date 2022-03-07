Monday, 7 March 2022, 11:27 HKT/SGT Share: 穆迪上调联想集团(00992.HK)至「Baa2」评级，展望「稳定」

香港, 2022年3月7日 - (亚太商讯) - 据中证网报导，穆迪将联想集团（00992.HK）的发行人评级和高级无抵押评级，由「Baa3」上调至「Baa2」，展望由「正面」修正至「稳定」。



目前，国际三大信用评级机构均对联想集团授予了较为积极的投资评级。除了穆迪之外，早些时候，惠誉确认联想的评级为「BBB」，展望为「稳定」。2021年7月，标普确认联想的评级为「BBB-」，展望为「积极」。



穆迪表示，「此次评级上调反映出，在债务削减和EBITDA水平提高的推动下，联想集团在杠杆方面的信用状况有所改善。在全球个人计算机需求稳定的支持下，公司将保持在个人计算机市场的领先地位，继续改善其信用状况。此外，我们认为公司持续严格的财务管理，将有助于其保持出色的流动性，并改善债务杠杆。」



据证券日报报导，此次评级上调是在联想集团发布2021/22财年第三季度收益公告之后进行的，联想第三季度业绩表现年比年显著提升，营业额历史性突破200亿美元，同比增长16%至1287亿人民币；净利润40.9亿人民币，同比提升62%，亦创历史新高。



数据显示，2021/22财年第三季度，联想集团研发费用年比年提升38%。继续围绕‘端-边-云-网-智’新IT技术架构开发核心技术，加大创新投入的力度，力争集团在三年内实现研发费用翻番，深入推进服务导向的智能化转型。未来，集团将继续专注3S（智能终端机设备/物联网、智能基础设施、行业智能）的战略，把握在各业务领域提升持续增长和盈利水平的机会，向三年内（2023/2024财年底）净利润率翻番的目标稳步迈进。



另外，恒生指数有限公司在上个月宣布，从3月7日起，联想集团将获纳入为恒生指数成分股，成为恒生指数内的「蓝筹」公司之一。







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