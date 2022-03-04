Friday, 4 March 2022, 13:01 HKT/SGT Share: 医思健康携手ClinicONE推出A.I.遥距看护计划 疫情期间，掌握家人健康再非难事

香港, 2022年3月4日 - (亚太商讯) - 医思健康携手ClinicONE (诊所一号) 今日正式推出Health•Me2 智能遥距健康管理平台。透过IoT云端技术配合AI智能医疗分析和专业医护团队，远程监察和评估用户的健康状况。如系统发现异常健康数值或潜在健康风险，平台会适时提醒及跟进。用家亦可透过应用程序，随时随地查看家人健康档案。研发团队希望科技能让繁忙的都市人更容易有效地照顾家中长辈。



医思健康将透过该平台提供遥距医生健康咨询服务（TeleHealth)，香港医疗护理发展协会提供专业护理监察服务，及香港心理卫生会提供专业心理辅导及情绪支持服务。



根据HK01于2021年7月的调查显示，八成以上受访长者倾向在小区或家中接受长期护理。有研究指出小区护理有效防止长者因过早接受院舍照顾而造成的身体机能退化。而小区护理更能省却每月过万的院舍住宿费用，现时一次三小时的私营上门护理服务更逾千元。另外，入住院舍的环境转变或对长者造成心理负担。小区护理能让长者保持跟家人朋友的联络，有助维持精神和社交健康。



近月新冠肺炎第五波爆发，各大医院诊所门诊服务受阻。无论是同住还是分开居住的照顾者都难以为长者提供专业护理服务。有见及此，应用科技推出3个月的A.I. 遥距看护计划，为用户在疫情提供更有效的长者健康支持服务。



A.I.遥距看护计划详情如下：

利用具备蓝牙连接功能的Health.me2智能手表及医疗测量仪器，配合IoT技术，测量用户的血氧、脉搏、体温等健康数据并实时上传用户健康数据至云端分享平台。提供全面的健康记录及图表分析，让照顾者能随时轻易掌握及管理长者健康状况。方案包括专业团队提供的健康监测及15 次护理跟进服务，服务包括：跟进警告处理，通知家人异常健康情况，定期主动联络用户，视像/电话健康咨询，与医生在线会面。护理团队服务时间为星期一至六上午 9 点至下午 7 点。



服务内容如下：

- 蓝牙脉搏血氧仪 x 1

- 蓝牙便携式体温仪 x 1

- IoT技术实时同步用户的血氧、脉搏、体温等健康数据

- 家人可通过手机App实时获取数据及健康警报

- AI智能数据分析，预早发现潜在健康风险



遥距医护服务 (由香港医疗护理发展协会提供登记护士)

監測・咨詢・跟進

監測：

- 通过蓝牙设备，实时监测健康数据(血氧、脉搏、体温等)

- 跟进异常健康情况及通知家人

咨询：

- 定期主动联络用户，了解身体状况

- 用户/家人可要求对话，向医护咨询或解答健康疑问

跟进：

- 如发现潜在风险，可代安排与医生在线会面

- 可代安排转介到专业诊所服务，详细检查状况

专业心理辅导员提供情绪支持服务 1次 (由香港心理卫生会提供)

再送由医生健康咨询服务 1次 （由医思健康注册西医提供）

有关服务详情，请浏览网址 www.healthme2.ai



*Health.me2之健康管理服务仅限于日常护理用途，并非紧急医疗服务，本平台及其服务提供商不会提供任何形式的医疗建议、诊断或诊治。

*经过专业护理团队评估，本平台及其服务提供商可转介用户到认可医疗机构接受检查或治疗。



关于ClinicONE (诊所一号)

ClinicONE (诊所一号)提供顶端的医疗科技方案，包括一站式诊所管理系统，提供电子预约和取票服务的诊所应用程序，远程医疗平台，以及电子遥距医护系统。为医疗服务提供商提供无缝患者体验、 A.I. 电子记录管理和更精准全面的诊断，从而简化就医流程，为新一代智能诊所做好准备。 核心客户包括大型医疗机构、私营医院、1200多名私家牙科、普通科及专科医生



应用科技集团有限公司成立于2017年，为香港科技园公司「科技创业培育计划」成员。应用科技为已注册香港政府医健通的电子健康记录服务供货商，致力于为客户提供电子健康记录整合，运用云端及大数据为用户精心打造一站式的健康管理平台诊所一号「ClinicOne」，为医疗服务提供商提供无缝患者体验、 A.I. 电子记录管理和更精准全面的诊断，从而简化就医流程，为新一代智能诊所做好准备。 核心客户包括大型医疗机构、私营医院、1200多名私家牙科、普通科及专科医生。



关于香港医疗护理发展协会

香港医疗护理发展协会为非牟利机构，旨在集结有志社会服务的医护界精英，通过专业知识及经验，提升医护行业质素以推动小区健康及关怀社会。推动医疗护理跨专业合作也是本会的重要工作，结合不同的医疗护理专才，由病患护理、身心健康、诊断、治疗、用药指导、复康等推行跨专业交流协作。



关于医思健康

医思健康为香港最大非医院医疗服务供货商，以预防及精准医疗为业务核心。透过多元服务整合发展医疗人工智能，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。 集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心等。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



关于香港心理卫生会

香港心理卫生会成立于1954年，是以推广心理卫生为主的非牟利社会服务机构。本会致力促进社会大众对心理健康的认识和关注，并为精神病复康人士、智力障碍及残疾人士提供全面的小区康复服务，包括住宿照顾、小区支持、日间训练、职业康复、就业支持及特殊教育。



传媒查询

翁毅康先生

应用科技集团有限公司业务发展经理

电话：21229556

电邮：gary.yung@atg.ai





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