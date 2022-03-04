Friday, 4 March 2022, 09:31 HKT/SGT Share:

来源 Quantum Solutions Co., Ltd Quantum Solutions 与公爵新能源汽车有限公司就电动汽车的研发、设计和制造 探索战略合作伙伴关系

日本东京, 2022年3月4日 - (亚太商讯) - 日本首家电动汽车上市公司 Quantum Solutions（“Quantum”）今天通過子公司与公爵新能源汽车有限公司（“公爵”）签订了框架协议（“协议”） 在电动汽车的研究、开发、设计和制造方面建立潜在的战略合作伙伴关系和合作。公爵是一家位于中国江苏省的电动汽车开发商和制造商。该协议进一步推动了Quantum进入电动汽车领域，为成为优质、实惠的微型电动汽车的领导者奠定了基础。



2022 年 1 月，Quantum 的子公司、同時为Quantum与 FOMM Corporation (“FOMM”) 的合资企业 Quantum FOMM Limited (“QF”) 宣布已获得 FOMM ONE 部分地区的制造和分销权，FOMM ONE是 FOMM 的首个电动汽车车款，也是当今日本少数能获准上路牌照的轻型（kei）电动汽车之一。



通过与公爵的这项协议，Quantum将利用公爵的专业制造知识和技术来降低现有 FOMM ONE 型号的生产成本。此外，Quantum计划利用公爵现有的技术和设计以及其庞大的产品组合，为未来电动汽车模型的开发和设计制定Quantum的长期路线图，从而显着扩展其质量和可持续的移动解决方案组合。



公爵于2011年成立，位于中国江苏省南通国家高新技术产业开发区，专业从事新能源汽车及材料的研发、设计和制造。公爵以其轻量铝合金材料和集成动力底盘等核心技术为基础，其产品组合涵盖商业、客运和公共交通。值得一提的是，它的快充技术和超大锂电池存储容量，能使其汽车充电15分钟并可行驶600公里。公爵开发的五款电动汽车已在中国和部分亚洲市场生产和销售。



FOMM 总部位于神奈川县，由一群铃木汽车前工程师团队于 2013 年创立。多年来，FOMM 开发了第一款轻型电动四座汽车 FOMM ONE，以满足日本市场的特定需求。



在日本，kei 的意思是「轻巧」，这类汽车每年约占日本国内新车销量的三分之一。由于日本政府计划在 2030 年中期禁止销售新的纯汽油汽车，并承诺到 2050 年实现脱碳，因此 FOMM ONE的正确定位非常有利于其业务在日本汽车市场稳步增长，并扩大其份额。除日本外，Quantum与 QF计划扩大其业务至东盟和拉丁美洲的城市，这些城市的国家和地方政府正在以前所未有的方式和力度拥抱价格实惠和可持续的移动解决方案。



关于 Quantum Solutions Limited (2338.T)



Quantum Solutions 是一家从事电动汽车领域业务的东京证券交易所上市公司。



关于Quantum FOMM Limited



Quantum FOMM 在香港注册成立，是本公司的子公司，也是与 FOMM的合资企业。该合资企业从事本公司的电动汽车业务。



关于FOMM Corporation



FOMM 总部位于日本神奈川县，成立于 2013 年，是一家以研发和设计为导向的电动汽车公司，专注于利用创新设计和技术，规划和开发轻型电动汽车。



关于江苏公爵新能源汽车有限公司



江苏公爵新能源汽车有限公司总部位于中国江苏，专业从事新能源汽车及材料的研发、设计和制造。





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