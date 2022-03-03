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Wednesday, 2 March 2022, 14:24 HKT/SGT
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来源 Legend Capital
嬴彻科技完成1.88亿美元融资，君联资本联合领投

香港, 2022年3月2日 - (亚太商讯)  - 2月28日，自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技宣布已完成1.88亿美元的B+轮股权融资，此轮融资由君联资本联合领投。


通过此轮融资，嬴彻科技将进一步加大投入其全栈自研的卡车自动驾驶系统“轩辕”，联合产业伙伴推出更多量产车型，并加速在电动化领域的布局。自2021年底，嬴彻科技已联合主机厂伙伴率先实现L3级别自动驾驶卡车的前装量产，并与多家行业头部货主在多条线路上开展常态化的商业运营，成本优势得到验证，运营规模快速增长。

君联资本董事总经理薛龙表示：“君联资本在自动驾驶和物流供应链领域有着广泛的投资布局，继在乘用车自动驾驶领域布局后，君联在重卡自动驾驶领域选择了嬴彻科技。嬴彻科技通过全栈自研的核心技术，车规级的量产产品，以及规模化的自动驾驶货运网络坚定推进物流领域的智能化变革。君联非常看好嬴彻“技术+运营”双轮驱动的发展战略，非常认可团队卓越的执行力，也将持续调动产业资源，积极主动帮助嬴彻创新成长，相信嬴彻未来将成长为有影响力的行业领跑者。”

嬴彻科技创始人兼首席执行官马喆人表示：“感谢新老股东对嬴彻科技的信任和长期支持！随着L3级别自动驾驶卡车的量产落地，嬴彻科技进入全新发展阶段。我们将继续坚定投入车规级量产为导向的全栈自研，以更优秀的产品为物流用户创造价值，推进自动驾驶货运的规模化增长。遵循这一路径，嬴彻科技有信心最早形成无人化所需的数据规模和技术优势，为物流产业实现货运机器人网络的愿景。”

自动驾驶是君联资本围绕汽车智能化、无人化的主要投资方向之一，除了嬴彻科技，君联资本此前还投资了自动驾驶AI芯片公司地平线、毫米波雷达公司木牛科技、无人驾驶人工智能技术公司Pony.ai、ADAS解决方案提供商纵目科技，君联资本旗下君海创芯投资了视觉感知和自动驾驶IP公司黑芝麻。


话题 Press release summary

部门 金融, 通用汽车, Venture Capital & PE
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