天韵国际（6836.HK）全新云南生产基地项目正式开工建设



香港, 2022年2月28日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司 (「天韵国际」或「公司」及其附属公司统称「集团」) (股份代号 : 6836.HK) 欣然宣布，作为云南省2022年一季度新开工的重大产业项目之一，其位于中国云南省红河州的一个综合性生产基地 (「云南项目」) 于2022年2月25日上午举行盛大的开工仪式，云南省的主要政府官员及集团业务合作伙伴出席并致辞。开工仪式标志着云南生产基地的全面正式启动，云南项目预计今年开始投入运营，以进一步扩大集团的产品类别，产能布局及销售。

云南项目于2022年2月25日上午举行盛大的开工仪式。

云南项目位于红河州弥勒绿色食品加工园内，占地面积超过130,000平方米。总规划设计产能达每年90,000吨，将兴建包括研究中心、加工中心、分选中心、销售和贸易中心及仓储物流中心等设施，主要业务范围包括生产加工和售卖罐装果蔬产品、特色饮料、果冻等。



云南项目可利用云南省的气候多样性、优越的交通区位、自然生态环境良好及盛产多种特色水果的优势，以打造绿色食品品牌及建设示范性生产基地为目标，引进更多采购自热带气候区的水果品种。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「我们很高兴云南项目正式开工建设，由于新生产基地享有邻近水果供应国家的优越地理位置，并受惠于区域全面经济伙伴关系协议（「RCEP」）的关税优惠，将有助减低采购成本。」



杨主席续道：「云南项目作为集团于中国热带气候区发展的一项关键举措，将与集团于山东省、湖北省的生产基地形成协同效应，全面提升集团总产能；同时，有望助力集团发展温带、亚热带及热带加工水果产品及特色饮料的生产和销售及鲜销水果贸易，丰富加工水果及鲜销水果品种，提升产业智能化水平以及增加我们于中国市场的覆盖率。」



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品，(ii) 生产及销售饮料产品及(iii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严 格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产 品达到相同的质量水平。自2016年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年，集团荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com





话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

