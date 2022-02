Monday, 21 February 2022, 17:11 HKT/SGT Share:

来源 Hypebeast Limited HYPEBEAST LTD. (0150.HK)进军新兴潮流领域 引领强劲增长动力

香港, 2022年2月21日 - (亚太商讯) - Hypebeast Limited(股份代号:0150.HK)董事会公布集团于截至2021年12月31日止三个月(「2022财年第三季度」)的未经审核主要财务业绩。



集团自踏入本财政年度后表现一直不俗,于2022财年第三季度仍继续保持强劲势头,继续集中实施策略性和地域性扩张措施,以把握新的商机。集团采取针对不同层次的多元化策略,并以新兴的潮流领域,如艺术与体育等主导的编辑,加上不断提升集团媒体分部的广告能力以及增加电子商务及零售分部提供的产品种类,以推动目前和未来的业务增长。



随着品牌的数码化转型主导市场,促使从传统营销渠道转至数码及网上渠道的营销和广告预算继续增加,集团预计将可从这多变的经营环境中受惠,现有策略及有利的经营环境将成为整个推动集团2022财年及下一个财年获取新用户和提升收入的强劲动力。



整体表现

-- 集团2022财年前九个月收益为681,100,000港元,较2021财年前九个月的473,300,000港元增加43.9%;



-- 2022财年第三季度的收入为240,200,000港元,较2021财年第三季度的187,900,000港元增加27.9%;



-- 毛利率由49.4%提升至58.2%,较去年同期增加8.8个百分点;



-- 2022财年前九个月的毛利为396,400,000港元,较去年同期的233,800,000港元增加69.5%。



媒体分部

-- 媒体分部的收益由2021财年前九个月的302,700,000港元增加66.2%至2022财年前九个月的502,900,000港元;



-- 北美及欧洲主要国家的媒体分部收益较去年同期大幅回升,2022财年前九个月的收益分别较去年同期增长177.7%及69.0%;



-- 媒体分部于2022财年前九个月的毛利率较去年上升7.7个百分点至63.1%。毛利率改善主要是由于媒体广告制作的规模增加及媒体分部活动精简化而达致生产成本效益所致。



电子商务及零售分部

-- 电子商务及零售分部收益于2022财年前九个月为178,200,000港元,较2021财年前九个月的170,700,000港元增加4.4%;



-- 电子商务及零售分部的毛利由2021财年前九个月的66,200,000港元上升19.2%至2022财年前九个月的78,900,000港元,2022财年前九个月的毛利率上升5.5个百分点至44.3%,此乃由于产品营销的持续改进和消费者购物体验流程变得简化,使售罄率提高以及正价货品比例增加;



-- 集团继续其产品扩张策略,在HBX电商平台上增加家居用品、玩具及其他生活时尚用品分类,以满足HBX的顾客在各方面的生活需要。



经营开支

-- 销售及营销开支由2021财年前九个月的78,200,000港元增加42.9%至2022财年前九个月的111,800,000港元。2021财年前九个月及2022财年前九个月的销售及营销开支占收益的百分比维持不变,均为16.5%;



-- 2022财年前九个月的行政及经营开支为151,900,000港元,较2021财年前九个月的85,500,000港元增加77.6%。行政及经营开支占收益的百分比由2021财年前九个月的18.1%上升至2022财年前九个月的22.3%;



-- 经营开支占收益的百分比由2021财年前九个月的34.6%增加至本期间的38.7%,主要是由于(i)集团的销售及营销团队的人数增加,以促进目前和未来的业务增长;以及(ii)在上年度COVID-19疫情期间推行审慎的成本管理以及于相应期间获得政府补贴所致。



欢迎按此浏览集团官方网页,细阅详尽的季度业绩公告。

https://hypebeast.ltd/investors



投资者查询: investors@hypebeast.com

媒体查询: pr@hypebeast.com



纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话: (852) 2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk

陈嘉盈 电话: (852) 2864 4890 电邮: ivy.chan@sprg.com.hk

传真: (852) 2527 1196



关于 Hypebeast Limited (股份代号:0150.HK)

Hypebeast Ltd.是一家引领世界潮流的媒体和零售上市企业,为全球潮流爱好者提供数码媒体、电子商贸和创意代理企划案服务。集团自2016年于香港联交所上市,在多元平台驱动下,现拥有超过四千四百七十万名用家,遍布亚太、北美洲、欧洲及其他多个地区,其中集团旗舰平台 Hypebeast 更以五种语言版本为读者带来最丰富的内容。集团坐拥多平台和社群,包括Hypebeast 及其他多元内容之发布平台、世界创意服务代理Hypemaker和电子商贸及零售平台HBX,丰富集团多元化业务。





