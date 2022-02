力世纪宣布委任主要高管成员 精准高效地实现经营目标

香港, 2022年2月16日 - (亚太商讯) - 力世纪有限公司 (「力世纪」,本「公司」,香港联合交易所股份代号:860,及其附属公司统称本「集团」)宣布委任两名高层管理人员,他们在中国汽车行业拥有服务本地及外资企业的丰富经验,为力世纪在新产品开发和财务管理专业方面增添实力,并协助集团进一步拓展中国和海外的高端汽车市场。



戚正刚先生,49 岁,获委任为力世纪总经理,自2022年2月14日起生效。戚先生将其在中国汽车行业近24年经验带到力世纪。他的行业专长深且广,在汽车工程和产品开发方面拥有高深经验,并累积广泛同业人脉网络。他已准备就绪与力世纪团队共事,加强集团的新能源汽车研发及工程服务外包业务,并将在中国进一步扩展。彼最近为Voyager/滴滴及广汽集团合营公司之执行总经理,负责合营公司的筹建,推动中国首个L4 量产Robotaxi项目商业化落地,包括国内无人驾驶出行服务。彼曾服务于广汽蔚来、威马汽车、菲亚特、博格华纳、大众等汽车巨企,并协助两家大型汽车初创企业走过从零到一的创业阶段。彼以研发部副总裁的身份领导开发广汽蔚来HYCAN 007车型;及以项目管理总监身份开发威马EX5车型。2000 年代中期,戚先生在Gesellschaft für Industrieforschung mbH任职期间,为上海汽车集团推动研发中国首个双离合变速器项目。戚先生在内燃机车和新能源汽车的产品开发、制造、质量监控、物流和项目管理领域均拥有丰富的经验。戚先生毕业于上海交通大学,拥有工程学士学位,主修动力机械,副修技术经济学;其后他在同一学府深造,取得内燃机工程硕士学位。



郑开颜女士,52 岁,获委任为力世纪财务高级副总裁,自2022年2月1日起生效。郑女士拥有28年财务管理经验,其中近二十年服务于汽车企业。彼最近为一家深圳上市公司之首席财务官及董事会秘书;曾任捷豹路虎中国公司财务副总裁及威马汽车新业务拓展副总经理及副首席财务官。郑女士亦曾出任上海纽荷兰农业机械有限公司(菲亚特工业集团成员,菲亚特工业与上海汽车集团合营公司)首席财务官;海拉企业中心(上海)有限公司管控部中国负责人;博格华纳(中国)控股有限公司财务总监。彼服务过的企业涉猎汽车零部件、整车开发、制造、销售、汽车金融等全价值链,以及新能源汽车、动力电池制造等行业。郑女士配合该等企业的战略规划,提升财务管理系统能力,强化财务职能,提升系统工作流程,从而协助该等企业建立和执行业务计划,持续提升经营指标。郑女士为杭州电子工业学院会计学学士,其后于香港大学专业进修学院中国商业学院取得企业融资及投资管理深造文凭。



力世纪有限公司创办人暨董事长何敬丰先生表示:「我们欢迎戚先生及郑女士加入力世纪大家庭,进一步提升我们在产品开发和财务管理方面的能力。凭借他们在中国汽车业深入且广泛的经验,他们将协助力世纪更快及更顺畅地连接中国的出行市场,更精准高效地实现集团的经营目标。」



关于力世纪有限公司



力世纪有限公司(香港联合交易所股份代号:860)为一家领先的综合汽车出行技术解决方案供货商,拥有自主研发具突破常规特点的出行技术,矢志通过整合全球先进的出行技术,为「未来出行」打造全球领先的一站式未来出行服务平台。



集团的业务发展聚焦三大支柱:工程服务外包、技术开发(包括新800v碳化硅双逆变器/车辆控制单元)及汽车生产。除开发及销售「Apollo」品牌的顶级超跑及其跨品牌授权业务外,本集团为全球汽车出行市场提供无缝、全面的解决方案平台,从构思、设计、建模、工程、仿真、原型制作及实际测试,直至将生产前原型交付予客户。



集团的附属公司包括Apollo Automobil、Ideenion Automobil AG及日本领先电动汽车开发商GLM Co.Ltd。此外,集团亦透过投资全球首个金属3D打印汽车制造平台Divergent Technologies, Inc及行业领先的电动汽车充电解决方案供货商依威能源,拓展其汽车出行技术服务产品。



若需要进一步的信息,请浏览http://www.apollofmg.com/ 。





话题 Press release summary



部门 金融, 通用汽车, Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network