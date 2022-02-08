中国抗体公布SN1011新药研究申请获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理

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香港, 2022年2月7日 - (亚太商讯) - 中国抗体制药有限公司（“中国抗体”或“公司”，连同其附属公司，统称“集团”；股份代号：3681.HK），专注研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法的香港生物制药公司，欣然宣布于二零二二年一月二十一日，一项SN1011的新药研究申请（“新药研究申请”，针对多发性硬化症）已提交予中国国家药品监督管理局（“中国国家药品监督管理局”）药品审评中心（“药品审评中心”），并于二零二二年一月二十八日获受理。公司计划于当前新药研究申请获批后，立即在中国开始II期临床试验，并后续开展和多发性硬化症适应症相关的临床研发项目。
SN1011是公司的第三代可逆共价BTK抑制剂，其设计在长期治疗系统性红斑狼疮、寻常型天疱疮、多发性硬化症、类风湿关节炎及其他免疫性疾病方面，具备 更高选择性、更卓越疗效及更高安全性。在作用机理、亲和性、靶向选择性及安全性方面，SN1011与目前市场现有的BTK抑制剂（如依鲁替尼）等具有差异性优势。
中国抗体主席、执行董事兼首席执行官梁瑞安博士表示：“继公司早前公布旗舰产品SM03 完成三期临床试验的招募，SN1011新药研究申请（针对多发性硬化症）获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理，将可加快推进II期临床试验和多发性硬化症适应症相关的临床研发项目，充分反映公司推展新药研发项目的高效执行力。我们对 SN1011 巨大的临床开发前景充满信心。未来将加快推进项目，进一步扩大产品管线，尽力为患者谋求福祉。”
关于中国抗体制药有限公司
中国抗体制药有限公司专注于研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重科技研发，其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的潜在抗CD22单抗，已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验，并被列为国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创(First-in-target)及同类首创(First-in-class)在研药物，部分已处于临床阶段，适应症覆盖类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、寻常型天疱疮、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, 健康与医药
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