AEON信贷财务推出多项信用卡优惠 与客户携手抗疫 迎接新春消费旺季

香港, 2022年1月18日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务(亚洲)有限公司(「AEON信贷财务」或「集团」;股份代号:00900)宣布推出多项信用卡优惠,与客户共同应对新一波疫情,同时迎接新春的传统消费旺季。



AEON信贷财务向来以客为先,致力为客户提供最合适的优惠,以创造优质的用户体验。有见近日第五波疫情来袭,加上农历新年这个传统消费旺季临近,集团决定推出AEON信用卡本地食肆(堂食及外卖)及网上购物签账优惠,让客户享受高达10倍的积分奖赏*,相当于4%现金回赠。在社交距离措施收紧下,即使安在家中亦能尽情购物及享受美食。另外,AEON信用卡客户于各大AEON Stores签帐,可享有额外积分奖赏。各项优惠详情如下:



本地食肆及网上购物签账高达10倍积分优惠

AEON信用卡于2022年1月11日至7月10日期间,推出本地食肆(堂食及外卖)、日本网购及日本海外购物签账优惠,客户透过AEON信用卡消费可享5倍积分,相当于2%现金回赠;每月总签账金额达HK$5,000或以上,更可享10倍积分,相当于4%现金回赠。持有AEON Card Premium的客户则可直接享10倍积分奖赏。



AEON Stores购物签账高达3倍积分优惠

客户透过AEON信用卡于各大AEON Stores签帐,可享2倍积分优惠;AEON Card Premium客户,更可享3倍积分优惠。于推广期内每月10号,更享额外10倍积分优惠。由1月14日至2月20日,用AEON 信用卡购买一系列贺岁用品及家居电器自选组合,更可获得高达HK$300购物礼券。



集团本次推出的信用卡优惠适时配合客户抗疫期间的生活所需,并让他们可在新春佳节尽享购物及餐饮乐趣,有效刺激消费。 AEON信贷财务将继续贯彻灵活的推广策略,快速应对市场变化,配合客户生活及消费模式的转变,同时不断优化用户体验,以捕捉市场机遇,推动更强劲的业务增长。



*10倍的积分奖赏适用于每张合资格信用卡之每期月结单首HK$5,000指定类别消费交易

优惠均受相关条款及细则约束,详情请浏览公司网址:www.aeon.com.hk。



关于AEON信贷财务(亚洲)有限公司(股份代号:00900)

AEON信贷财务(亚洲)有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司(东京证券交易所编号:8570)及AEON集团旗下公司,成立于1987年,并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务,包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、付款处理服务、保险代理及经纪业务,以及于中国内地从事小额融资业务。





