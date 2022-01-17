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来源 EC Healthcare 医思健康管理层增持公司股份 对集团发展前景充满信心

香港, 2022年1月17日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团主席，执行董事兼行政总裁邓志辉先生（「邓先生」）于二零二二年一月十四日以总额约499万港元，于公开市场以平均每股9.1943港元的价格购入543,000股公司股份。增持完成后，邓先生共拥有61.17%集团股份权益。于二零二二年一月十三日，集团执行董事兼首席数码官黄志昌先生以总额约389,000港元，于公开市场以平均每股9.725港元的价格购入40,000股公司股份。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示︰「受益于市民健康管理意识的提升及集团在大健康领域的深耕布局，集团于2022财年第三季度（2021年10-12月）的销售表现创新高，录得不少于8.8亿港元的整体销售额，同比上升逾四成。此外，集团早前公布的进汇医务中心及庇利积臣牙科医务有限公司收购事项均已完成，医疗业务布局得以进一步深化。医思健康致力构建大健康生态闭环，为客户提供一站式健康管理服务。展望未来，管理层对集团业务的长远向好发展态势维持信心，集团将会持续加强资讯科技，品牌和服务的投入以进行大健康市场的整合。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科，新医疗中心及进汇医务中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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