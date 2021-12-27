Thursday, 30 December 2021, 16:43 HKT/SGT Share: 电动工具及户外动力设备全球供应商泉峰控股有限公司于香港联合交易所主板挂牌

香港, 2021年12月30日 - (亚太商讯) - 电动工具及户外动力设备（“OPE”）的全球供应商，泉峰控股有限公司（“泉峰控股”或“公司”；股份代号：2285.HK），今天于香港联合交易所有限公司（“港交所”）主板正式挂牌并开始交易。

泉峰控股上市仪式现场

泉峰控股是次全球发售共计71,916,000股股份，每股发售股份最终发售价为43.60港元。经扣除就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计总开支后，公司自全球发售所得款项净额估计约为2,957.15百万港元。香港公开发售及国际发售最终发售股份数目分别为7,191,600股及64,724,400股，分别占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%及90%。



泉峰控股专注于创新开发（尤其是锂离子电池系统技术领域的创新），专门提供为满足全球终端用户多样化需求而量身定制的全套产品。公司现时拥有EGO、FLEX、SKIL、大有及小强五个差异化且广受认可的品牌，覆盖世界主要地区及针对不同类型终端客户的细分市场。旗下EGO品牌自2013年成立以来获得全球电动OPE市场的强烈认可，EGO系列产品包括骑乘式割草机、打草机、链锯及吹风/ 扫雪机等。2020年，公司所得收入位列全球排名第九位，占市场份额约1.7%；OPE部分业务所得收入全球排名第十位，占市场份额约2.1%；并于全球动力工具和OPE市场中综合排名第13位，占市场份额约1.9%。



凭借对行业前沿技术的洞察力，以及以客户为中心的创新能力，泉峰控股持续推出展示尖端技术及产品设计能力的新产品；配合公司多渠道销售及分销网络，各类创新产品被销往北美、欧洲及亚洲等多个地区及世界主要市场；现有的全球运营模式及强大的品牌组合令公司在满足目标市场的终端客户需求的同时进一步扩大市场份额。随着研发、制造，销售及分销各环节环环相扣，并最终形成一套成熟的集成体系，泉峰控股在电动工具和OPE行业保持并持续巩固全球市场领先地位。



泉峰控股有限公司执行董事、董事长兼行政总裁潘龙泉先生表示：“泉峰控股今天正式登陆香港股票交易市场，为公司发展揭开崭新一章。本次顺利上市，体现了全球投资者对公司业务发展、经营理念的信任和支持，公司亦由此站上国际资本舞台，全方位展示我们的特色及优势。展望未来，我们将持续增强产品创新能力，提升企业竞争优势，推动行业高质量发展，立志成为电动工具和OPE行业锂电化、智能化及数字化时代的创新驱动型领导者。”



关于泉峰控股有限公司

泉峰控股有限公司作为一家电动工具及户外动力设备(OPE)全球供应商，提供知名品牌组合下的全系列产品，专为满足全球终端用户的多样化需求量身定制。泉峰控股目前拥有针对高端及大众市场终端用户推出的EGO、SKIL，以及针对工业级/专业级终端用户推出的FLEX、DEVON大有及小强五个差异化且广受认可的品牌，覆盖全球主要地区及细分市场。





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