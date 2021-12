凭借成功的推广计划及健康的信贷组合 AEON信贷财务2021/22财年首九个月的溢利增加5.6%至243,300,000港元

香港, 2021年12月23日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务(亚洲)有限公司(「AEON信贷财务」或「集团」;联交所股票代号:00900)今日公布其截至2021年11月30日止九个月之未经审核业绩(「2021/22财年九个月」)。



尽管疫情导致空前的逆境,但由于集团推出各种推广计划以吸纳正在复苏的信用卡消费, 2021/22财年九个月的销售额较去年同期增加21.0%。然而,信用卡销售额的增加仍未能推动循环信用卡账款及应收私人贷款账款回复至疫情前水平。因此,收入较去年同期下跌8.3%至770,300,000港元。尽管如此,透过持续致力完善信贷评估流程,集团已建立健康的信贷组合。随着经济形势及失业率持续好转,加上集团减少逾期客户贷款及应收款项的债务管理措施见效,减值亏损及减值准备较去年同期大幅下降63.4%至65,000,000港元。因此,集团的除税后溢利上升5.6%至243,300,000港元。每股盈利由55.01港仙增加至58.09港仙。



面对疫情带来的持续挑战,加上为在消费者消费行为的迅速转变下保持竞争力,集团推出多项推广计划,以把握信用卡消费复苏带来的机遇。随着海洋公园推广活动取得空前成功后,集团于截至2021年11月30日止三个月(「第三季度」)推出另一项推广活动,为本地餐饮及网上签账提供十倍积分奖赏。此外,集团推出特定的税务贷款回赠计划,以扩大私人贷款客户群。



于第三季度,集团向永旺(香港)百货有限公司(「永旺百货」)推出收单服务,包括处理非AEON信用卡于永旺百货的签账。集团亦提升了「AEON 香港」手机应用程序的功能,现已包括直接付款授权及允许更改信用卡私人密码。集团将继续于该手机应用程序中拓展其他新功能,以提升客户体验,并开发新信用卡及贷款系统。



展望未来,预期香港失业率将维持稳定,为集团于第四季度继续拓展业务提供潜在机会。



为使客户层更多元化,集团将于第四季度继续投资于推出新产品及开设新分行。集团亦将在第四季度继续推出新的推广计划,例如「月签愈赚多重赏」,吸纳市场中正在提升的消费信贷需求以增加应收账款余额。



中国内地业务方面,对位于深圳的小额贷款附属公司,集团将集中发展新产品及服务,并转变其结构,以把握大湾区未来的商机。



AEON信贷财务董事总经理深山友晴先生表示:「我们对广受欢迎的推广计划感到鼓舞,使我们能够更好地了解客户的需求和行为。凭借更清晰的洞察力、健康的信贷组合及稳健的业务计划,我们已准备就绪把握正在复苏的消费信贷需求,并为股东带来长期价值。」



关于AEON信贷财务(亚洲)有限公司(股份代号:00900)

AEON信贷财务(亚洲)有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司(东京证券交易所编号:8570)及AEON集团旗下公司,成立于1987年,并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务,包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务,以及于中国内地从事小额融资业务。



详情请浏览公司网址:www.aeon.com.hk。





话题 Press release summary



部门 信用卡和付款

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network