天韵国际（6836.HK）完成收购位于云南省红河州的建设用地



香港, 2021年12月22日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司 (「天韵国际」或「公司」及其附属公司统称「集团」) (股份代号 : 6836.HK) 欣然宣布，集团已完成收购位于中国云南省红河州的建设用地，该地块位处弥勒绿色食品加工园内，占地面积超过13万平方米，总代价人民币6,112万元。作为集团于中国热带气候区发展的一项关键举措，集团计划投资兴建一个综合性的生产基地 (「云南生产基地项目」)，以进一步扩大集团的产能布局及销售，主要聚焦于热带加工果蔬产品，并与集团其他生产基地形成协同效应，有助于集团扩充生产设施、丰富加工水果品种和增加中国市场覆盖率。

天韵国际完成收购弥勒绿色食品加工园的建设用地兴建云南生产基地项目

云南生产基地项目位于云南省红河州，位于低纬度的高原地带，享有「天然温室」之称，盛产多种特色水果，包括芒果、菠萝、木瓜、石榴、葡萄、猕猴桃等，其绿色食品和食品加工业一直备受当地政府支持，行业发展尤其迅速。同时，云南是出境入海、辐射东盟的重要节点，拥有现代高原特色农业及周边国家进口农产品资源优势。



云南生产基地项目总规划设计产能达每年90,000吨，拟兴建包括研究中心、加工中心、分选中心、销售和贸易中心及仓储物流中心等设施。主要从事生产和售卖罐装果蔬、饮料、果冻等，并利用其邻近越南、缅甸、老挝和泰国的优越地理位置，带动进出口商品双向流通，同时与集团于湖北省、山东省的生产基地形成协同效应，使西南、华中、华北地区三大生产基地能相辅相成，发展热带、亚热带及温带加工水果产品及饮料的生产及销售。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「我们很高兴成功完成收购位于中国云南省红河州的用地，标志着云南生产基地项目已正式启动。作为国家级的高新技术企业，集团坚持以创新科技推动企业进步，以打造绿色食品品牌及建设现代化的示范性生产基地为目标，透过云南生产基地项目，引进更多极具特色的农产品及采购来自热带气候区的水果品种，将其现有的生产基地从中国东部和中部发展到西南部，进一步拓展业务。我们有信心，随着该项目开始逐步投入运营，集团各类产品的产能将全面显著提升，我们在全中国的仓存和物流亦将得到更妥善安排，为客户及市场提供更多元、更丰富的加工水果产品及饮料，实现集团的可持续发展。」



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品，(ii) 生产及销售饮料产品及(iii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严 格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产 品达到相同的质量水平。自2016年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年，集团荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com







话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

