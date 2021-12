Tuesday, 14 December 2021, 16:30 HKT/SGT Share: 顺丰同城今日香港挂牌上市 募资净额达约20.31亿港元

香港, 2021年12月14日 - (亚太商讯) - 随着2021年渐入尾声,港股IPO市场迎来了多家公司,其中不乏知名企业。12月14日,顺丰同城(9699.HK)正式登陆港交所主板,发售价最终定为每股16.42港元,募资净额约20.31亿港元。



实时配送市场增长空间广阔 顺丰同城竞争优势突出

随着经济以及技术的发展,消费市场正逐渐向新业态、新消费模式、新服务场景转变,同时,消费者的需求也更加个性化及差异化。



消费市场的变化催生了实时配送市场并推动其发展,根据艾瑞咨询报告,在2016-2020年间,实时配送服务行业的年订单量从46亿单激增到210亿单,复合年增长率高达46%。在服务场景不断扩展以及消费模式创新的作用下,预计到2023年,中国实时配送服务行业的年订单量将达到795亿单,增长潜力十足。



黄金赛道自然吸引众多参与者,作为后来者的顺丰同城,一方面通过第三方的平台优势,获取更多的客户群;另一方面通过全场景的业务模式,使其突破了场景限制,获得更多的增长机会。短短几年,顺丰同城已发展成为中国最大的第三方实时配送服务提供商。



平台方面,顺丰同城的第三方属性使其能够不与其他平台产生流量竞争,并且其定制化及个性化的服务,可进一步提升商家的服务质量,从而能够吸引大量自建流量的商家。同时,由于不存在竞争,顺丰同城还可以作为其他平台的运力补充。进而获取更多的合作渠道以及客户群。



服务场景方面,顺丰同城既覆盖了由餐饮外卖构成的成熟场景,又覆盖到了如同城零售、近场电商、近场服务等增量场景,不断提升其增长潜力。同时,全场景的业务模式让顺丰同城能够进一步优化其订单结构,提升单位规模经济效应。



和顺丰控股形成巨大协同效应 业绩持续攀升

顺丰同城从顺丰控股中脱胎而来,二者之间紧密协同。顺丰同城可凭借自身规模庞大的运力池,补充及提升顺丰控股最后一公里的配送能力,同时,顺丰控股数量庞大的订单量,将为顺丰同城提供优质的客户资源,助力顺丰同城扩大运力池,降低单位成本,并探索新的配送场景。



在自身多种竞争优势以及与顺丰控股的协同效应下,顺丰同城近年来订单量和收入持续攀升。2018、2019、2020年以及2021年前5个月,顺丰同城订单量分别为7980万单、2.11亿单、7.61亿单及5.14亿单;收入分别为9.93亿元(人民币,下同)、21.07亿元、48.43亿元及30.46亿元。值得一提的是,顺丰同城的毛亏损率正逐步收窄,截至2021年5月31日止五个月,毛亏率已降至0.9%,在普遍亏损的同行中处于领先水平。



在港上市后,随着规模效应逐渐显现,及与顺丰控股集团的协同效应加持,顺丰同城的业绩增长空间有望进一步打开,业务发展逐步迈上新的台阶。







