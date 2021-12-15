Tuesday, 14 December 2021, 16:30 HKT/SGT Share: 顺丰同城今日香港挂牌上市 募资净额达约20.31亿港元

香港, 2021年12月14日 - (亚太商讯) - 随着2021年渐入尾声，港股IPO市场迎来了多家公司，其中不乏知名企业。12月14日，顺丰同城（9699.HK）正式登陆港交所主板，发售价最终定为每股16.42港元，募资净额约20.31亿港元。



实时配送市场增长空间广阔 顺丰同城竞争优势突出

随着经济以及技术的发展，消费市场正逐渐向新业态、新消费模式、新服务场景转变，同时，消费者的需求也更加个性化及差异化。



消费市场的变化催生了实时配送市场并推动其发展，根据艾瑞咨询报告，在2016-2020年间，实时配送服务行业的年订单量从46亿单激增到210亿单，复合年增长率高达46%。在服务场景不断扩展以及消费模式创新的作用下，预计到2023年，中国实时配送服务行业的年订单量将达到795亿单，增长潜力十足。



黄金赛道自然吸引众多参与者，作为后来者的顺丰同城，一方面通过第三方的平台优势，获取更多的客户群；另一方面通过全场景的业务模式，使其突破了场景限制，获得更多的增长机会。短短几年，顺丰同城已发展成为中国最大的第三方实时配送服务提供商。



平台方面，顺丰同城的第三方属性使其能够不与其他平台产生流量竞争，并且其定制化及个性化的服务，可进一步提升商家的服务质量，从而能够吸引大量自建流量的商家。同时，由于不存在竞争，顺丰同城还可以作为其他平台的运力补充。进而获取更多的合作渠道以及客户群。



服务场景方面，顺丰同城既覆盖了由餐饮外卖构成的成熟场景，又覆盖到了如同城零售、近场电商、近场服务等增量场景，不断提升其增长潜力。同时，全场景的业务模式让顺丰同城能够进一步优化其订单结构，提升单位规模经济效应。



和顺丰控股形成巨大协同效应 业绩持续攀升

顺丰同城从顺丰控股中脱胎而来，二者之间紧密协同。顺丰同城可凭借自身规模庞大的运力池，补充及提升顺丰控股最后一公里的配送能力，同时，顺丰控股数量庞大的订单量，将为顺丰同城提供优质的客户资源，助力顺丰同城扩大运力池，降低单位成本，并探索新的配送场景。



在自身多种竞争优势以及与顺丰控股的协同效应下，顺丰同城近年来订单量和收入持续攀升。2018、2019、2020年以及2021年前5个月，顺丰同城订单量分别为7980万单、2.11亿单、7.61亿单及5.14亿单；收入分别为9.93亿元（人民币，下同）、21.07亿元、48.43亿元及30.46亿元。值得一提的是，顺丰同城的毛亏损率正逐步收窄，截至2021年5月31日止五个月，毛亏率已降至0.9%，在普遍亏损的同行中处于领先水平。



在港上市后，随着规模效应逐渐显现，及与顺丰控股集团的协同效应加持，顺丰同城的业绩增长空间有望进一步打开，业务发展逐步迈上新的台阶。







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