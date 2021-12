Saturday, 11 December 2021, 22:06 HKT/SGT Share:

来源 Archosaur Games 祖龙娱乐(9990. HK)回购股份 彰显未来发展信心

香港, 2021年12月11日 - (亚太商讯) - 祖龙娱乐有限公司(「祖龙娱乐」或「公司」,股份代号:9990.HK)公布,公司于12月10日在香港交易所回购共19.3万股股份,每股介乎8.46港元至8.50港元之间,总价值约163.45万港元,此举彰显对公司长远价值的坚定信心。



此次回购是祖龙娱乐基于对公司目前价值的判断和未来长期可持续发展的坚定信心,亦显示出公司对股东及投资者利益的高度重视。



作为国内领先的移动游戏研发商,公司已布局多款跨品类的精品化游戏,并计划于2022年陆续上线。同时,公司近期在UOD大会亮相亦向业界展现了祖龙娱乐在技术领域的突破与创新。未来,祖龙娱乐将持续坚持公司的研发基因,通过多品类及全球化布局,研运一体化战略,不断推出精品化的游戏产品,以推动公司业绩提升及股东价值的长期持续性。



关于祖龙娱乐有限公司

祖龙娱乐是中国领先的移动游戏公司,经历了二十余年的研发经验的沉淀,始终秉承「成为世界顶级的游戏公司,持续开发各品类行业领先的精品游戏,为全球游戏玩家创造卓越的在线娱乐体验」的愿景。祖龙娱乐是中国游戏行业的开拓者,在工作室阶段,核心团队开发了一系列端游精品大作。从公司成立伊始,祖龙娱乐一直坚持精品化路线,至今共推出16款精品手游,在超过170个地区市场发行了可支持14种语言的70多个地区版本。







