中天顺联复牌工作接近尾声 完成多项复牌指引

香港, 2021年12月3日 - (亚太商讯) - 中天顺联(国际)控股有限公司(「中天顺联」或「本公司」,连同其附属公司,统称「本集团」;股份代号:994.HK)欣然宣布,就着早前联交所的复牌指引中,要求对罗兵咸永道发出的辞任函中所列事项进行适当的独立法证调查,本公司于今日已向联交所提交其报告的草拟本供审阅;与此同时,本公司于11月30日收到联交所信件,要求本公司需要委任一名独立非执行董事以符合复牌指引及上市规则第3.10A条设定的规定。而本公司亦迅速回应,并委任吴冠云先生(「吴先生」)为独立非执行董事,于本公告日生效。本公司积极回应联交所的复牌指引,尽最大努力争取复牌,并于近日已完成多项联交所复牌指引上的工作,集团对短期内完成调查及复牌充满信心。



于本公司股份暂停买卖期间,本集团业务一直如常运作。本集团一直积极寻求多元化业务发展,除了自身的建筑工程业务外,本公司更积极扩展其业务包括可再生能源及电子商务业务,并透过子公司浙江中宏顺联网络科技有限公司(「中宏顺联」)经营电子商务业务,业务包括但不限于打造自营品牌商品的新零售服务及为品牌商家提供IP咨询服务。中宏顺联与近50家品牌商家建立合作联系,透过中宏顺联的股东浙江顺联网络科技有限公司(「浙江顺联」)的电商平台出售商品,为本集团贡献稳定的收入来源。集团会持续加强与品牌商家在电商业务发展的战略,坚定发展电子商贸,并秉持多元发展的路径,在进一步巩固本集团在建筑业务的布局外,亦会把握电子商贸的机遇,务求令旗下各业务板块稳步发展。



此外,公司于上月的MSCI明晟指数的最新调整中,获纳入为MSCI香港微型指数成份股。这证明集团符合指数的严格评估矩阵所要求的多个基准,包括市值规模,流动性筛选,自由流通比例和交易日数的基本要求。这是中天顺联首次晋身该指数成份股,充分体现资本市埸及投资者对集团整体表现的认同。亦足证市场对集团未来发展前景充满信心,有助提升公司上市公司形象,及为中天顺联的交易流通量带来正面的影响。



与此同时,本公司积极回应联交所之要求,于接获联交所信件不足一周已委任吴先生为独立非执行董事。于吴先生获委任为本公司独立非执行董事后,董事会由十一名成员组成,包括四名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事。因此,独立非执行董事占董事会三分之一以上,本公司符合上市规则第3.10A条设定的规定,足证联交所此举是希望公司能早日达成复牌指引上的要求,令公司股份早日复牌。而本公司一向遵守联交所之上市规则,并且一直不遗余力地进行多项复牌指引上的工作,冀望能在短期内复牌,以维持上市的公的形象及价值,释除巿场疑虑。



吴先生于管理、会计及金融行业拥有逾20年经验。此前在曼彻斯特大学及新南威尔士大学获得会计与金融学士学位及会计学硕士学位。自1993年7月起成为香港会计师公会会员。吴先生曾经于新世界发展(中国)有限公司及其集团担任副总经理一职。于2006年9月至2009年3月于信昌管理有限公司(股份代号 413.HK)担任其房地产部门的工业营运总经理,负责监督公司在天津地区的营运。吴先生经验丰富,自2009年12月起亦曾出任3家上市公司的独立非执行董事。相信吴先生的加盟,将进一步强化集团的高级管理团队,能为集团多元化的业务转型出谋献策。



中天顺联(国际)控股有限公司董事会表示:「集团一直不遗余力地就着联交所的复牌指引给予快速回应,务求尽最大努力争取复牌。本集团一直致力拓展多元化业务,尤其看好电商业务行业的长期表现。本集团在发展建筑业务的同时,亦会专注把握电子商贸带来的契机,开拓未来商机以推动本集团的盈利增长及发展。展望未来,本集团将继续多元业务发展,在积极布局旧有业务的时候,亦会继续探索向新型产业及科技转型的机会。集团将积极应对市场的变化与挑战,为旗下各业务板块全面开展战略布局,实现长足的发展,为股东带来更大的投资回报。」



中天顺联(国际)控股有限公司(股份代号:994.HK):

中天顺联(国际)控股有限公司是香港联合交易所主板上市企业,前身为恒诚建筑控股有限公司,主要于香港提供地基工程及配套服务。



中天顺联(国际)控股有限公司于2021年1月25日公告,在中国成立合营企业浙江中宏顺联网络科技有限公司,由本公司全资附属公司深圳中天宏信投资控股有限公司、浙江顺联网络科技有限公司及浙江顺联的一名高级管理人员分别拥有51%、39%及10%股份。浙江中宏顺联网络科技有限公司主要从事电商零售业务,及为电商公司提供在线线下咨询服务业务。



中天顺联(国际)控股有限公司于2021年3月22日公告,经过股东特别大会投票及香港联交所批准,本公司名称由中天宏信(国际)控股有限公司更改为中天顺联(国际)控股有限公司,本公司股票简称由中天宏信更改为中天顺联,由2021年3月25日上午九时正起生效。



