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来源 HG Semiconductor Limited 宏光半导体完成配售14,346,000股 设立徐州工厂及

介绍经验丰富的技术及生产团队

为集团业务在GaN半导体行业奠定稳固基础

香港, 2021年12月2日 - (亚太商讯) - 宏光半导体有限公司（「宏光半导体」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：6908.HK）欣然宣布集团已于2021年12月1日达成及落实完成配售协议。合共14,346,000股配售股份，相当于集团已发行股本约2.55%，已成功配售予不少于6名承配人，配售价为每股配售股份6.20港元。



配售事项所得款项净额，经扣除专业费用及其他相关开支后，约为8,620万港元。集团拟将约6,430万港元用于加强LED、MiniLED、快速电池充电、氮化镓（「GaN」）设备及相关半导体产品之研发能力。该所得款项净额将用于设立研发中心、招聘研发人员，以及采购设备及物料以开发及获取专利及技术。同时，约2,190万港元将用于提供一般营运资金及改善集团的财务状况。



宏光半导体凭借其于半导体制造之行业专业知识，致力扩展业务至多种半导体，包括GaN相关产品。鉴于集团的长期战略为于GaN半导体行业进一步发展其业务，宏光半导体欣然宣布集团正在徐州经济技术开发区设立一间新工厂，当中包括7,000平方米的超净室及850平方米的办公区域（「徐州工厂」）。集团计划在工厂内安装一条用作生产电子产品（包括GaN相关产品）的生产线，其设备日后将进一步升级至全面自动运作。



集团管理层亦欣然介绍其经验丰富及专业的技术及生产团队核心成员。当中，集团GaN半导体业务的核心专家及徐州工厂的总经理CHEN Zhen博士（「CHEN博士」）在GaN基光电工程设备领域拥有超过20年的研发、生产及管理经验，掌握GaN电子器件及全波段固态发光器件的核心技术及8英寸硅基GaN外延生长的专有技术。CHEN博士曾申请国内外专利逾30项，并曾担任逾十家国际期刊的审稿人。此外，徐州工厂的运营副总经理LU Juilin（「LU先生」）先生于半导体行业及晶圆代工技术及管理方面有逾30年经验，有管理8至12英寸晶圆制造的管理及技术经验以及55纳米至0.5微米芯片制造工艺工厂的管理经验。LU先生亦曾有建立新工厂的经验；他曾于中芯国际集成电路制造有限公司（「中芯国际」；股份代号：0981.HK）及华虹半导体有限公司（「华虹半导体」；股票代号：1347.HK）担任工厂经理。



被誉为「中国半导体之父」的张汝京博士（「张博士」）是集团的高级顾问，亦是中芯国际的创办人和前任首席执行官。作为半导体行业的领导人物之一，张博士也是中国半导体市场的行业领袖。徐州工厂的研发副总经理Thomas HU博士（「HU博士」）有20多年在国际领先的GaN器件设计和工艺制造公司的工作经验，是GaN HEMT器件设计和工艺制造的核心技术人员。HU博士具有在半导体流程控制、营运晶圆及管理的经验，并负责发展新流程菜单、优化流程、发展新产品、产品质量监控，并改善GaN HEMT器件及生产。集团技术及生产团队的核心成员将大大增强集团的研发能力，有利于集团整体业务的发展。



宏光半导体主席兼执行董事赵奕文先生表示：「集团很高兴宣布多项利好消息，尤其是徐州新工厂的设立，为我们的发展确立新的里程碑。集团早前宣布对VisIC Technologies 和 GaN Systems的战略投资亦展现了我们进军第三代半导体领域的决心，进一步增强我们第三代半导体的设计和生产能力。新任的技术及生产团队核心成员都是专业且具有丰富经验，我们深信利用这些半导体领域的世界级专家的工厂管理、项目管理和技术经验，我们可设计及生产顶尖的半导体产品，并在竞争激烈的市场中脱颖而出。凭借我们在GaN半导体行业的竞争优势，集团将把握每一个市场机遇，致力实现成为GaN半导体领先企业之长远业务目标。」



关于宏光半导体有限公司

宏光半导体有限公司（6908.HK）主要在中国从事半导体产品，包括发光二极管（「LED」）灯珠、LED照明产品、快速电池充电产品及以及新一代半导体氮化镓（「GaN」）相关产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识，集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用，矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业，并提供具有更高效率及更具竞争力系统成本的整体解决方案。



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