Wednesday, 1 December 2021, 17:10 HKT/SGT Share: 加速推进新兴业务布局 凯莱英香港招股进行中

香港, 2021年12月1日 - (亚太商讯) - 中国药物研发开发生产外包服务正在迎来黄金发展期，市场规模维持高速增长，增速高于全球水平。近日，领先的技术驱动型CDMO公司——凯莱英医药集团（天津）股份有限公司即将香港IPO，目前招股正在进行中。



凯莱英成立于1998年，是一家全球领先的服务于新药研发和生产的CDMO一站式综合服务商，为国内外大中型制药企业、生物技术公司提供高效和高质量的研发与生产服务，助推创新药的临床研究与商业化应用。



着力拓展新兴业务 加速推进「A+H」布局



据弗若斯特沙利文数据显示，按2020年的收入计，凯莱英现为全球第五大创新药原料药CDMO企业及最大中国商业化阶段化学药物CDMO企业。上市成功后，凯莱英将成为继药明康德、康龙化成等之后又一家实现「A+H」布局的CRO/CDMO企业。



依托公司小分子CDMO业务多年积累的客户基础、技术底蕴、深厚的行业洞察力以及在客户当中树立的良好声誉，凯莱英开始逐步布局大分子生物药，拓展更多的业务可能性。据悉，目前凯莱英正在持续推进包括生物大分子、化学大分子、制剂、ADC、mRNA等“研发+生产”服务等新业务发展，并取得优秀成绩。



据招股书数据显示，今年上半年，公司新业务高速增长，整体收入约1.44亿，同比上升144.62%，占公司的营收比重从去年同期的4.65%提升到现在的8.18%。其中，化学大分子业务收入同比增长98.39%，新增客户10余家。此外，截至2021年9月30日止九个月与截至2020年同期相比，公司自新兴服务产生的收入由人民币78.9百万元增加233.6%至人民币263.2百万元。这意味着，凯莱英新兴业务正在持续稳进推动中。



31亿大单花落凯莱英 未来发展潜力显现



2016年深圳上市以来，凯莱英实现业绩较快增长。2018年至2020年，凯莱英营收分别为18.35亿元、24.6亿元、31.5亿元，同比增长28.94%、34.07%、28.04%；同期对应的净利润为4.28亿元、5.54亿元、7.22亿元，同比增长25.49%、29.32%、30.37%。而在2021年上半年，凯莱英营收、净利润更是均实现超35%的增长。



11月16日晚间，凯莱英披露签订日常经营重大合同的公告。公司全资子公司Asymchem，Inc.和吉林凯莱英医药化学有限公司与某制药公司签订了相关产品新一批的《供货合同》，该笔订单金额约为人民币31亿元，超过凯莱英今年前三季度的营业收入。此次利好消息的传出，不仅彰显了凯莱英自身强大的研发生产一体化实力，更体现出业内对公司的充分认可。



据招股书显示，随着全球医药市场的不断扩大，全球医药研发支出自2016年的1,567亿美元稳步增长至2020年的2,048亿美元，中国在全球医药研发投资的增长中也扮演越来越重要的角色。在此背景下，凯莱英软实力也在逐步提升，正在往附加值更高的业务领域延伸和发展，未来发展前景向好。



随着未来行业形势的不断变换，在激烈的市场竞争中，专注于新药研发和生产的凯莱英，将为港股市场注入怎样的新活力，我们拭目以待！





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