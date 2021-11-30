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来源 EC Healthcare 医思健康收购香港连锁牙科服务公司 深化医疗服务布局 巩固消费性医疗领导地位

香港, 2021年11月30日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，收购庇利积臣牙科医务有限公司（「目标公司」）55%已发行股本，总代价为约1.29亿港元，其中约1.19亿港元以将以现金支付，余下约一千万港元将透过配发及发行代价股份以每股HK$ 12.557入账列作缴足代价股份偿付。



目标公司为香港历史悠久的连锁牙科服务供应商，自一九五八年起在香港提供牙科服务。于公告日期，在香港中环、尖沙咀、旺角、浅水湾及清水湾共经营七间牙科诊所，聘有32名执业牙医，包括牙科医生、专科牙医。截止2021年3月31日止年度之经审核财务资料，该等目标公司的除税后溢利为约1,518.2万港元。交易完成后，目标公司的财务业绩将于集团综合财务报表综合入账。目标公司就其纯利向集团提供保证，截至2029年3月31日共七个财政年度，目标公司的总保证纯利总额应不少于1.2亿港元。



目标公司历史悠久，品牌具辨识度且知名度高，拥有成熟广泛的企业客户合作网络，如香港理工大学、国泰航空、港铁等。于收购完成后，凭借往绩卓越的运营效能，集团将受益于目标公司的品牌效益，赋能集团现有牙科相关医疗资产，进一步强化集团作为多专科医疗服务供应商的服务能力，提升客户留存率及集团总体盈利能力。



医思健康执行董事兼首席财务官李向荣先生表示︰「是次收购有助于扩展集团现有的牙医业务，深化且提升集团医疗板块的服务能力，进一步推进集团在消费性医疗板块的领导地位。展望未来，集团期望持续强化牙科与医学美容间的业务联动，以创造更大价值。同时，配套资讯科技、品牌和服务构建完善的闭环生态系统，医思健康将进一步进行大健康市场的整合。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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