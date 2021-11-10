Tuesday, 9 November 2021, 19:15 HKT/SGT Share:

来源 Society Pass Society Pass（社会通行有限公司）宣布2,600万美元的首次公开募股定价 普通股将在纳斯达克交易，股票代码为“SOPA“

新加坡 , 2021年11月9日 - (亚太商讯) - 东南亚领先的数据驱动型忠诚度平台Society Pass股份有限公司（纳斯达克代码：SOPA，以下简称“SoPa”或“公司”）今天宣布2,600万美元的首次公开发行定价。此次发行2,888,889股普通股，价格每股9.00美元。这些股票已获准在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，并将于2021年11月9日起开始交易，股票代码“SOPA”。



公司已授予承销商45天的选择权，可以按首次公开发行价购买最多433,333股的额外股份，以弥补任何可能的超额配售。本次发行预计将于2021年11月12日结束，但需符合常规的关闭条件。



Maxim Group LLC担任此次发行的唯一账簿管理人。



“我们是第一家在越南以外的股票市场完成传统IPO且总部位于越南的公司，对于这一点我们感到无比自豪。作为一家以收购为主导的技术公司，这一里程碑标志着我们下一阶段增长的开始。我们正将业务扩展至越南以外的东南亚其他地区，尤其是菲律宾和印度尼西亚。我们在纳斯达克上市并进入公开市场，能使我们在投资者与全球某些增长最快的零售电子商务机会之间建立联系。”Society Pass创始人、董事长兼首席执行官Dennis Nguyen表示。



美国证券交易委员会于2021年11月8日宣布与该证券有关的注册声明生效。本次发行仅以招股说明书的方式进行。如需副本可联系Maxim Group LLC，300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022。注册声明的副本可以通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取。



本新闻稿不构成销售要约或购买要约邀请，同时也不得在根据其证券法未经注册或资格认证的任何此类要约、要约邀请或销售均为非法的国家或司法辖区销售任何此类证券。



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Society Pass客户忠诚度和分析平台已吸纳数以万计的消费者。Society Pass为商户提供了线上商务平台SoPa.asia（专为用户提供）、便利订单管理程序#HOTTAB Biz（专为SoPa.asia商业合作伙伴提供）以及综合性支付、忠实客户管理、用户资料分析系统POS技术方案#HOTTAB POS和面向中小型企业制定的金融支持计划。上述所有工具可通过基于数据分析的个性化互动帮助各企业吸引和保留客户且盈利丰厚。Society Pass同时经营www.leflair.com，这是越南领先的生活方式电子商务平台。



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前瞻性声明



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