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来源 EC Healthcare 医思健康收购香港专科医疗中心 赋能整合医疗资产 深化医疗服务布局

香港, 2021年11月8日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，收购进汇医务中心（「目标公司」）70%已发行股本，总代价将以现金支付，总计1亿港元。



目标公司为香港历史悠久的专科医疗服务供应商。于公告日期，在香港共经营五间医疗中心，提供的医疗服务覆盖18个专科及其他专职医疗，并聘用超过30名全职注册医生。截止2021年9月30日止九个月之未经审核财务资料，该等目标公司的收入及除税后溢利为约2.19亿港元及1,082.6万港元。交易完成后，目标公司的财务业绩将于集团综合财务报表综合入账。



目标公司就其收入向集团提供保证，截至2025年12月31日共四个财政年度，目标公司的总保证收入总额应不少于11.77亿港元。是次收购完成后，集团将拥有 6 个额外的医学专科，包括 (i) 麻醉科，(ii) 内分泌、糖尿病及代谢科，(iii)血液及血液肿瘤科，(iv) 儿童呼吸系统科，(v) 生殖医学专科和 (vi) 呼吸系统科。凭借往绩卓越的运营效能，集团将持续赋能低效分散的医疗资产，持续进行企业化，以提高医疗资产效能，达致深化集团医疗服务布局，进一步巩固其于高端健康市场的领导地位，为股东的投资带来长远的回报。



医思健康执行董事兼首席财务官李向荣先生表示︰「集团一直致力于打造以客户为中心的大健康生态闭环，通过多品牌多专科的协同，为客户提供一站式的优质服务。是次收购符合有助于提升集团的医疗板块市场份额，多元化医疗服务范围。展望未来，通过内生增长及并购双策略并行，集团将配套资讯科技，品牌和服务不断完善医思闭环生态系统，从而进一步进行大健康市场的整合。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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