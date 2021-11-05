日清食品公布2021年第三季度财务业绩



香港, 2021年11月5日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今日公布其截至2021年9月30日止九个月（「报告期」）之财务业绩。



集团收入按年增长6.4%至2,858.6百万港元，去年同期为2,685.6百万港元。毛利按年增加0.4%至899.4百万港元（2020年：895.9百万港元）。毛利率达31.5%（2020年：33.4%），主要受关键原材料价格上涨及香港业务收入减少影响。公司拥有人应占溢利为231.4百万港元（2020年：264.0百万港元）。



中国业务的收入由2020年同期的1,614.3百万港元增加12.9%至1,822.1百万港元，主要受惠于杯装方便面销量增长。香港业务方面，由于不再如去年疫情期间出现需求激增，尤其是对袋装方便面及冷冻食品的需要，收入同比下降3.2%至1,036.5百万港元。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「集团于报告期内财务指标维持稳健，中国內地及香港业务的贡献保持稳定。追求优良品质是集团取得长足发展及成功的策略性举措。作为产品优化策略之一，亦为庆祝『合味道』品牌创立50周年，集团今年对品牌产品进行了大胆革新。集团积极推行产品优化措施并推广『合味道』品牌，中国內地业务得以实现强劲的销售增长。日清食品将会继续丰富其产品组合，提升生产效率。我们相信，通过不懈努力我们能够更切实了解并满足消费者和其他持份者的需要。」



详情请参阅公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1105/2021110500298_c.pdf



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集团」；股份编号：1475）为一间在中国內地及香港知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国內地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国內地的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股（可投资） 指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。







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