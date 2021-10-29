世茂服务实施五大战略策略 推出城市大管家 助力服务提质增效



香港, 2021年10月29日 - (亚太商讯) - 去年10月，中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商—世茂服务控股有限公司（「世茂服务」或「公司」；香港联交所股份代号：873.HK）在港交所鸣锣上市，成功登陆资本市场，开启新的征程。不断拓展综合物业管理、多元增值服务、智慧城市服务，实现了有质量的高增长。





世茂服务定位中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商，以「美好生活智造者」为品牌理念，致力于成为中国领先的城市全场景生活服务商。布局综合物业管理、多元增值服务、智慧城市服务、数字科技业务，力争到2023年迈入物业服务行业头部梯队。



实施“1+1+X”等五大战略策略

目前，物业服务行业呈现资源和市场逐步向头部企业“双集中”的趋势，行业竞争也日渐白热化。世茂服务结合自身实际情况，科学规划顶层设计，因势利导实施五大战略策略，包括“1+1+X” （相关多元化）、横向一体化、纵向一体化、集中化、更新等战略策略。



以“1+1+X”为例，第一个“1”指综合物业，包括住宅、高校园区、其他综合类业态，第二个“1”指社区增值服务，“X”目前是指城市服务，未来还会有更多可能。世茂服务遵循明确的价值投资理念，通过横向一体化战略策略，用合作扩大规模。优先选择区域龙头及细分领域冠军进行合作。“以一个平台孵化另一个平台，通过双方的合作达到‘1+1>2’的效果。”世茂服务执行董事兼总裁叶明杰说。



再以纵向一体化战略策略，打通住宅、学校、医院、世集、教育等多种服务业态。在多业态并行的基础上，世茂服务又提出了集中化战略策略，做强杭州、武汉、西安、天津、福州五大中心城市公司。以杭州为例，继合作浙大新宇、近湖物业后，再次牵手野风物业，进一步提升在杭州市场的密度与浓度，提升单市场的综合能力。



至于更新战略策略，是世茂服务在投后一体化管理的最后阶段，对组织能力和管理机制再升级，对细分专业能力再提升，项目拓展联动机制再强化。2020年8月，世茂服务合作浙大新宇，后对浙大新宇实施更新战略策略，今年5月9日，浙大新宇升级了品牌形象并发布“宇林校园服务生态”，世茂服务将其定位为中国高校园区服务商，彰显了世茂服务在高校园区垂直领域深耕，整合优势资源，赋能企业成长的策略。



城市大管家，重点推进四大业务

作为探索服务边界、体现综合服务能力的代表，城市服务被视为物管赛道的新蓝海。世茂服务凭借自身优秀的综合服务实力切入城市服务，取得快速突破。在今年上半年业绩报告中，城市服务首次成为世茂服务四大业务板块之一，开始崭露头角并在全国多地开花结果。2021年上半年，世茂服务城市服务业务营收达1.34亿元。



世茂服务将城市服务作为业务增长新战略引擎，围绕“城市大管家”角色定位，重点推进城市环境管家、城市空间管家、城市焕新管家、城市智慧管家四大业务。在原有物业管家的基础上，从服务居民延伸至服务“居民+市民”，从墙内服务至“墙内+墙外”，从单一物业服务，拓展为全场景服务，助力提升城市治理科学化、精细化、智能化水平，共同打造城市美好未来。



2021年5月以来，世茂服务与深圳深兄环境有限公司（「深兄环境」）和无锡市金沙田科技有限公司（「金沙田科技」）合作，布局大湾区和长三角两大重点区域，构建城市服务核心综合能力。“深兄环境”位列大湾区环卫公司前十，“金沙田科技”位列市政环卫行业全国第六，两家公司均属于国家高新技术企业，具有清洁清洗国家一级资质。



此外，世茂服务还与江苏、福建、贵州、四川、黑龙江等9个地区政府开展合作，目前已落地宿迁市宿城区和哈尔滨市阿城区两个项目。值得期待的是，未来，世茂服务计划在成都市温江区投资设立全国第二总部，深耕城市服务领域。“重点发挥我们在社区治理、城市服务等方面的资源和优势，为城市提供城市公共物业管理、城市空间经营、智慧社区建设与运营等优质服务，助力中西部区域发展活力及智慧生活新格局。”叶明杰表示。



未来三年，力争实现五倍增长

近年来，国家一系列利好政策密集出台，世茂服务认为，政策的出台，为物业企业规范经营和行业长期向好发展创造了利好条件。“有利于物业服务行业，尤其是坚持长期主义的物业服务企业健康发展，世茂服务一直坚定看好物业服务赛道，对未来持续有质量、高增长充满信心。”叶明杰表示。



长期来看，世茂集团和世茂服务一直坚定看好物业服务赛道。作为世茂集团一体两翼大飞机战略的重要部分，世茂服务过去三年实现了5倍高速增长，未来三年，世茂集团还将加大力度，支持世茂服务轻资产运营模式的物业服务板块持续高速发展。



展望未来，世茂服务将坚定战略，砥砺前行，继续以“美好生活智造者”为品牌理念，定位中国领先的综合物业管理和社区生活服务提供商，致力成为中国领先的城市全场景生活服务商。坚持短期与长期目标相互协同，抢抓机遇布局和深耕综合物业管理、多元增值服务、智慧城市服务、数字科技业务等四大业务板块，加快战略落地执行，快速扩大业务规模，培育新增值引擎，打造持久竞争力，力争实现未来三年五倍增长的目标。



世茂服务控股有限公司（股份代号：873）

世茂服务成立于2005年，是中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商。世茂服务是世茂集团“大飞机战略”重要双翼之一。世茂服务以“美好生活智造者”为品牌理念，重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心高能级城市群，截至2021年6月，公司在管面积超1.75亿平方米，在管物业超过530项，合约面积2.39亿平方米，涵盖住宅、学校、政府及公共设施、康养中心和医院、候机室贵宾厅等业态，为近320万业主和用户提供综合物业管理、社区生活服务及非业主增值服务。



如欲取得更多集团相关资料，请浏览世茂服务网站：https://www.shimaofuwu.com/



如有垂询，请联络︰

纵横财经公关顾问有限公司

刘芷瑗 / 陈睿

电话：(852) 2864 4852 / (852) 2114 4903

电邮：sprg_shimao@sprg.com.hk

传真：(852) 2527 1196







话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

