首批！兴业银行获得跨境理财通试点资格

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|Friday, 22 October 2021, 19:46 HKT/SGT
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香港, 2021年10月22日 - (亚太商讯) - 近日，中国人民银行广州分行、深圳市中心支行及香港金融管理局正式公布“跨境理财通”首批试点备案银行名单，兴业银行广州分行、深圳分行和香港分行成为首批入围试点银行。
“跨境理财通”业务，是指粤港澳大湾区内地和港澳投资者通过区内银行体系建立的闭环式资金管道，跨境投资对方银行销售的合格投资产品或理财产品，按照购买主体身份分为“南向通”和“北向通”。
据介绍，兴业银行广州及深圳分行“跨境理财通”业务首批合作银行为兴业银行香港分行，通过香港分行为高净值客户提供多元化金融服务。即日起，符合资质的粤港澳大湾区个人投资者可通过以下方式参与兴业银行提供的跨境理财通服务：
北向通，即香港投资者在兴业银行香港分行开立汇款账户，并在开立后前往兴业银行内地大湾区支行开立投资专户，通过闭环式资金管道汇入资金购买兴业银行所销售的北向通理财产品。基于香港投资者权益保护的考虑，在业务初期仅限准入兴业理财子公司兴银理财管理发行的，风险等级在R2及以下、产品结构简单清晰的纯固收理财产品。
南向通，即大湾区内地投资者在兴业银行大湾区内地支行开立或指定汇款账户作为南向通汇款户，并在开立后前往兴业银行香港分行开立投资专户，通过闭环式资金管道汇入资金购买兴业银行香港分行所销售的南向通投资产品。目前香港分行拟上架产品主要包括国际知名投资机构所管理或发行的中低风险基金、债券等。
“兴业银行将把握机遇，发挥财富管理和跨境金融优势，加大集团境内外财富管理业务联动，推动粤港澳地区居民个人跨境投资便利化，持续擦亮‘财富银行’品牌，促进粤港澳地区互联互通。”兴业银行相关负责人表示。
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
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