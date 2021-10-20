Tuesday, 19 October 2021, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance Clinical临床试验合作申办方XWPharma正式开启其XW10508首次人类临床试验，研究快速缓解难治性抑郁症以及慢性疼痛疗法

澳大利亚阿德莱德, 2021年10月19日 - (亚太商讯) - Avance Clinical的临床试验合作申办方XWPharma正式宣布其XW10508首次人类临床试验进入给药阶段。XW10508是一种谷氨酸能NMDA抑制剂和AMPA激活剂，作为一种治疗难治性抑郁症以及慢性疼痛的创新型口服药物，其给药剂量为每日一次。XWPharma已经为其注册专利。



XW10508也是一种新型类艾氯胺酮药物，用于降低患者的耐药性以及增强目标适应症的疗效，同时降低患者滥用药物的可能性。此次的临床一期研究旨在评估XW10508速释型以及缓释加量型在健康受试者中的药物安全性，耐药性以及药代动力学结果。



目前世界上有超过2.64亿人患抑郁症，其中大约三分之一的患者被诊断为难治性抑郁症，而且他们对至少两种抗抑郁药物都产生了抗药性。另外，目前全球有五分之一的人饱受慢性疼痛症的困扰。慢性疼痛症已经影响了8% 的美国人的正常工作和生活。XW10508是衍生于艾氯胺酮的新化学实体，作为一种缓释型药物，其优势就在于疗效高，同时避免了那些鼻内给药以及静脉注射类药物所产生的即时副作用。



XWPharma公司主席兼首席执行官Leonard Blum说，很高兴我们的XW10508项目进入到给药阶段。而且，我们的中枢神经系统药物管线也有另外几个项目在同时进行。虽然针对难治性抑郁症以及慢性疼痛的药物不少，但是很多患者很难找到有效的缓解方式。对于抑郁症患者而言，标准疗法要求他们完成四到八周的疗程，在此之前是无法明确该疗法的有效性的。因此，对于“立刻见效”的药物的需求是非常明显的，尤其是对于那些重症患者而言。而且很多高效止痛药所带来的药物滥用以及药物安全性的潜在危害，也是我们寻求新疗法的动力。



首席医学官Daniel Canafax补充说到，多年来，克他命静脉注射被用于临床上治疗抑郁症以及多种疼痛症状。然而，因为其强烈的镇静以及分解副作用，患者在使用克他命时需要医生的监护。我们XW10508的目标的就是通过避免高浓度的克他命静脉注射，去除这些副作用，同时保证药物在抗抑郁以及镇痛方面的疗效。



XWPharma预测于2022年初拿到试验最初数据，之后会加速进行临床二期第一段的试验，测试XW10508针对患者的药物安全以及疗效。



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Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策，让我们可以更经济，精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助，同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。

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