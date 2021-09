Thursday, 30 September 2021, 18:00 HKT/SGT Share:

来源 Hatten Land Ltd 惠胜置地的子公司 HTPL 与 Frontier 签署执行协议,在马来西亚运营至少 1000 台加密货币矿机

新加坡 , 2021年9月30日 - (亚太商讯) - 新交所凯利板上市的惠胜置地有限公司(“惠胜置地”或“公司”及其子公司统称为“集团”)今天表示已与蔚鑫数字资产管理有限公司(“Frontier”)签署合作协议,在该集团位于马来西亚物业共同运营至少1000台加密货币矿机(“加密货币挖矿”)分享其所带来的收益。



惠胜置地的全资子公司—惠胜科技(新加坡)有限公司(“HTPL”)与Frontier签订了一份具有约束力的战略合作和管理协议,加密货币矿机从 2021 年第四季开始分阶段安装。Frontier是一家新加坡公司,该公司目前在新加坡经营超过700台加密货币矿机。



惠胜置地最近宣布将重新规划其在马六甲的购物商场,用于加密货币挖矿和电子商务等数字活动。这些活动将利用马来西亚现有的基础设施和较低的能源成本。随着惠胜置地在购物商场安装太阳能电池板,成本将会进一步降低,努力将其商业版图转变为节能或“绿色”加密货币挖矿的枢纽。



惠胜置地及其母公司—惠胜集团是马六甲领先的房地产开发商。在马来西亚历史悠久的旅游城市马六甲,经营着六个零售商场,总建筑面积超过 600 万平方英尺,并拥有四家酒店。



根据协议条款,Frontier将在惠胜置地在马六甲拥有或管理的物业中安装、运营、管理和维护至少 1000 台加密货币矿机。这些矿机将每天 24 小时运营,包括公共假期和周末,最初将开采比特币(“BTC”),未来将考虑其他加密货币。



HTPL 将在扣除运营和管理费用以及应付给加密货币矿机所有者的份额后获得净额收益。



Frontier 将仅与 HTPL 在马六甲开展加密货币挖矿活动。在马来西亚境内马六甲以外的地方,彼此双方也享有参与于加密货币挖矿活动相关的任何商业机会的专有优先合作权。



Frontier 由周永鑫与另外两名新加坡国立大学(“NUS”)商科在读本科生共同创立,其畅想是为全球的零售和专业机构开展加密货币挖矿提供便捷通道。除了挖矿以外,他们还特别关注区块链生态系统和数字资产发展。Frontier作为一家快速发展的数字资产管理公司,已成功获得来自中国大陆、香港和东盟地区投资者的投资。随着更多的扩张计划,Frontier 正在寻求在东盟地区建立一个强大的立足点,并为更可持续的加密货币开采方式作出贡献。



惠胜置地最近与新加坡证券交易所主板上市的新加坡缅甸投资有限公司(“SMI”)签署了一份谅解备忘录(“MoU”),安装多达 2000 台矿机。加上该协议,总共将有多达 3000 台矿机在惠胜置地的物业运营。



惠胜集团还与大马交易所上市公司朝建集团(Nestcon Berhad)签署了战略伙伴协议,在马六甲的一些物业的屋顶安装太阳能电池板。该举措将加强惠胜集团可持续发展努力的成果,并帮助该集团在马六甲开展“绿色”加密货币挖矿活动。



惠胜置地执行主席兼董事经理拿督陈俊廷表示:“与 Frontier 签署执行协议强调了我们致力于在马六甲向‘绿色’加密货币挖矿活动转型的承诺。我们将借助 Frontier专业知识和实战经验,从马六甲开始发展加密货币挖矿枢纽。



惠胜置地正在重新规划并利用其庞大的商业版图,作为包括区块链活动、线上线下商业和可再生能源等在内更广泛战略的一部分。我们相信该协议预示着惠胜置地的资产将转变为区块链和其他数字活动的中心,也将有助于马六甲的发展和转型。”



关于惠胜置地有限公司



惠胜置地有限公司是马来西亚领先的房地产发展商之一,专注于综合住宅、酒店和商业发展。该集团总部位于马六甲,是马来西亚领先品牌—惠胜集团的房地产发展臂膀,核心业务为在房地产发展、房地产投资、酒店、零售和教育。



惠胜置地在完成反向收购 VGO 企业后,于2017 年2 月28 日开始在新加坡交易所凱利板上市。欲了解更多信息,请浏览 www.hattenland.com.sg



