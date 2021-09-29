Tuesday, 28 September 2021, 18:39 HKT/SGT Share: Monsoon Blockchain为Bitcoin Latinum的下一代加密货币生态系统提供动力

加利福尼亚帕洛阿尔托, 2021年9月28日 - (亚太商讯) - 位于加州帕洛阿尔托的创新区块链公司Monsoon Blockchain Corporation 宣布正式推出为Bitcoin Latinum ( https://bitcoinlatinum.com/ ) 提供动力的下一代数字加密货币生态系统。Bitcoin Latinum是一种有保险、有资产支持的加密货币。在Bitcoin的基础上，Bitcoin Latinum更环保、更快速、更安全，并不断对数字交易推出革新。Monsoon Blockchain代表Bitcoin Latinum基金会，是Bitcoin Latinum生态的主要开发者。



Bitcoin Latinum是基于开放架构的加密货币技术而建立的。它能够处理海量交易、具备安全性和数字资产管理功能。Monsoon Blockchain发布了Bitcoin Latinum的官方特征、差异化因素和主要优势，包括以下几个方面。



交易量更大



Bitcoin Latinum提供了一个高度可扩展的网络，最初将支持每秒10,000次交易和每天数百万次交易，以促进零售交易。它具备可扩展的架构，支持增加交易率，从而满足需求。凭借其独特的股权证明共识机制，Bitcoin Latinum确保网络以较低的交易费用促进每分钟更多的交易。



降低交易成本



Bitcoin Latinum将传统比特币交易的成本从平均每笔交易的多美元降低到只有几美分，2021年每笔交易的平均费用为0.1美元。这是通过各种机制实现的，包括高能效的共识协议，批准的节点配置，高性能的节点互连，以及更短的确认时间。



更快的速度



利用高效的共识机制，Bitcoin Latinum提供了一个比Bitcoin更好的链上支付网络，平均交易确认时间为3-5秒，从而减少了交易负荷，并增加了交易量。



更加绿色、节能



Bitcoin Latinum使用高级版本的权益证明（PoS）机制来应对基于工作证明（PoW）的网络的固有问题。PoS使LTNM持有者能够通过持有他们的硬币作为抵押品在Bitcoin Latinum网络上进行抵押获得奖励。这导致了更少的电力消耗。现行的代币，如比特币，每笔交易需要高达885+千瓦时，以太坊需要102+千瓦时的能源消耗，而Bitcoin Latinum则将每笔交易的能耗降低到只有0.00015千瓦时。



有保险和资产支持



与其他现有的加密货币不同，Bitcoin Latinum是一种有资产支持的加密货币，并且正在努力成为世界上最大的保险数字资产。它的资产支持是以基金模式持有的，因此基础资产价值随着时间的推移而增加。它通过将80%的交易费存回支持该货币的资产基金来加速这种资产支持基金的增长。因此，Bitcoin Latinum被采用得越多，它的资产基金增长得越快，创造了一个自我增值的货币。



社区管理



Bitcoin Latinum使用代议制政府模式，在其生态系统中实现民主。这是通过允许社区成员通过赌注模式参与协议的治理机制来实现的。其目标是保护Bitcoin Latinum免受51%的攻击，这些攻击往往暴露了许多现有协议的潜在残缺缺陷。



作为第一个采用者，Monsoon Blockchain将利用Bitcoin Latinum开发强大的区块链技术和商业解决方案，此外还为全球的公司和组织进行资产数字化和上市。最初服务的行业将是游戏、金融服务、电信、媒体和娱乐，以及云和数据存储。Monsoon Blockchain正在促进Bitcoin Latinum于2021年在公共交易所推出。



作为Monsoon Blockchain进一步大规模采用Bitcoin Latinum的战略计划的基石，该公司一直在与企业建立全球伙伴关系，这些企业将在其零售交易中整合该代币。Bitcoin Latinum和Monsoon的区块链生态系统的大量采用已经发生，重点是保险、娱乐、游戏和数据存储实体。



全球采用加密货币用于零售交易的情况一直在稳步增加。在2021年的四个月内，全球加密货币用户群从1亿人增加到2亿人。大公司已经注意到了。大型连锁餐厅、电影院和零售购物网站已经开始测试并接受加密货币的支付。



在过去的两年里，购买加密货币的便利性大大增加。大型在线支付服务现在允许其数以亿计的用户购买和出售加密货币。据报道，在银行支付领域，位于南亚的大型银行已经开始与一个中央银行联盟合作，测试数字货币的跨境支付系统。



季风区块链公司的首席执行官和创始人Donald Basile博士是Fusion-IO公司的前首席执行官，该公司以在主要金融机构和全球IT巨头实施云系统中发挥重要作用而闻名。



Basile博士也是Roman DBDR的联合首席执行官和主席，该公司是一家特殊目的的收购公司，在2020年11月的首次公开募股中筹集了2.36亿美元。Roman DBDR宣布与CompoSecure公司合并，后者是高级支付卡的先驱，其客户包括一些世界上最大的金融机构。两家公司的合并将创造出约12亿美元的综合企业价值。CompoSecure不久将发布其新的加密货币冷存储解决方案Arculus，允许用户在最先进的金属支付卡上安全、可靠地存储和管理他们的数字资产。



关于Bitcoin Latinum的更多信息，请访问 https://bitcoinlatinum.com/



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Company: Monsoon Blockchain Corporation

Contact: Wei Ming, Director of Communications

E-mail: wei.ming@monsoonblockchaincorporation.com

Website: https://monsoonblockchaincorporation.com/

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SOURCE: Monsoon Blockchain Corporation





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