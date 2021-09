Monday, 27 September 2021, 15:55 HKT/SGT Share: 数坤科技拟赴港上市:数字医生平台已获千余家医院高频使用

香港, 2021年9月27日 - (亚太商讯) - 9月21日,AI数字医生平台公司数坤(北京)网络科技股份有限公司向港交所递交了上市申请,拟在香港主板挂牌上市。



变革医疗工作方式 产品获逾1200家医院高粘性应用

数坤科技是一家全球领先的医疗AI高科技公司,成立仅4年,公司已连续推出包括数字心、数字脑、数字胸、数字腹、数字肌骨等多款爆款数字医生产品。



数坤科技的数字医生平台,打通了影像智能后处理、AI 疾病诊断、AI 报告和打印的全流程,提高放射科医生诊断的准确率和效率,并将人工智能应用的场景从影像科扩展到临床科室,从疾病筛查、诊断、治疗方法选择及规划的整个临床过程中协助人类医生,帮助医生提升科研能力和多学科诊疗能力。



此外,公司还与北京友谊医院、北京协和医院、瑞金医院、华西医院等在内的中国顶尖医院展开密切合作,通过进行精心设计的临床试验,不断验证产品的有效性和安全性,精进产品。



良好的产品表现,让数坤科技的产品在推出后得到全国顶尖专家和顶尖医院的强烈推荐,被全国各级医疗机构青睐。目前,公司的数字医生产品已在中国超过1200家医院被广泛高频使用,并已获约200家医院商业采购。其中,中国所有三甲医院、三级医院及二级医院分别有超过30%、超过20%及约5%采用、安装数坤科技的产品。



在中国AI医学影像解决方案供应商中拥有最广泛的医院覆盖范围。



研发驱动技术实力行业领先 产品覆盖范围排名第一

数坤科技建立了世界级的专有数字人体智能技术平台,构建了行业领先的研发实力。目前,数坤科技已拥有37款数字医生产品,涵盖心脏、大脑、腹部、胸部和肌肉骨骼系统等关键治疗领域,涉及的治疗领域占医学影像使用场景的80%以上。根据灼识报告,在全球所有基于人工智能的医学影像解决方案供应商中,数坤科技在治疗领域覆盖范围上排名第一。



公司开发的数字心冠脉 AI 产品 CoronaryDoc 已获得中国 NMPA 三类注册证和欧盟 MDRCE 认证,迅速占据市场,并成为心血管疾病诊断的临床入口;数字脑产品管线覆盖 NCCT、CT 及 CTP 的用于诊断卒中的一站式解决方案,成为已知的第一个在中国为脑血管疾病的筛查、诊断及治疗选择与规划提供全路径多模式的人工智能解决方案。根据灼识报告,按国家药监局医疗器械注册证书数量计,数坤科技是获证最多的中国人工智能医学影像解决方案供应商。



营收爆发式增长 有望充分受益AI医学影像高成长

随着公司产品的用户不断增加,合作医院不断扩大,数坤科技的业绩同样耀眼。2019年和2020年,数坤科技的营收分别为76.4万元和2477.1万元;2021年上半年,公司实现营收5262.4万元,较去年全年营收增加680.9%,呈几何爆发式增长态势。在营收增长的同时,公司的盈利能力持续攀升,毛利率在高基础上进一步提升至84.2%,持续领跑 AI医疗行业。



当前,人工智能医学影像市场正迈入高速发展期。根据灼识咨询,全球人工智能医学影像解决方案市场预计从2020年的不足10亿美元爆发式增长至2030年1665亿美元(约合1万亿元人民币),10年间市场扩容近170倍。此外,人工智能医学影像的全球渗透率预期将由2020年的约0.2%增至2030年的约33.8%。身处这一黄金赛道,数坤科技将充分受益于行业的高成长。



总体而言,数坤科技凭借领先的技术和产品,已经搭建了数字人体的全场景影像AI解决方案,并获得了广泛的认可及应用,随着其商业化进程的持续推进,公司前景不可估量。





